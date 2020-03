Kabinet: sociale leven in heel het land moet op de rem

Premier Rutte voorafgaand aan de persconferentie. Beeld ANP

Dat treft musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Iedereen met tekenen van verkoudheid dient vanaf nu ‘zoveel mogelijk thuis te blijven’.

Het kabinet doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel en de burgerzin van de Nederlandse bevolking. Er is geen sprake van sancties voor mensen die de oproepen negeren, maar premier Rutte benadrukte donderdag dat het alleen zal lukken 'als we het met z'n allen doen'.

Alles is nu gericht op de ‘sociale onthouding’ die eerder al in Noord-Brabant werd afgekondigd. Mensen met neusverkoudheid, keelklachten of koorts dienen thuis te blijven en sociale contacten te mijden. Aan alle andere mensen wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te werken.

Zorgpersoneel niet naar buitenland

Het kabinet roept zorgpersoneel op vanaf nu niet meer naar het buitenland te reizen. Alle werkgevers worden gevraagd op het werk geen bijeenkomsten meer te organiseren van meer dan honderd personen. Oudere mensen en mensen met verminderde weerstand wordt dringend geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer vanaf nu te mijden. Ook raadt het kabinet iedereen aan ouderen niet meer te bezoeken als dat niet strikt noodzakelijk is.

Het kabinet ziet vooralsnog onvoldoende reden om de scholen te sluiten, gezien de maatschappelijke consequenties van zo’n besluit. ‘Aan de ene kant zijn scholen een omgeving waar weinig besmettingen plaatsvinden. En als je ze sluit, moeten ook de ouders thuisblijven. Terwijl we die nou net nodig hebben bij de politie, in de zorg, bij de ambulancediensten', aldus minister-president Rutte.

Scholen blijven open, houd verkouden kinderen thuis

Juist vanwege die vitale functie van de scholen doet het RIVM een beroep op alle ouders om ook verkouden kinderen thuis te houden. ‘Als iemand klachten heeft, blijf je thuis. Zo hopen we ook nieuwe besmettingen bij kinderen te voorkomen. Als iedereen zich aan de richtlijn houdt, dan zijn er geen zieke kinderen op de scholen en kunnen ze open blijven.’

RIVM-baas Van Dissel benadrukt dat de jongste maatregelen voortkomen uit een nieuwe analyse van de verspreiding van het virus. Vooral in Brabant groeien de zorgen. ‘De druk op de zorg in Brabant loopt op. Met name op de intensive care-afdelingen. Die hebben in toenemende mate moeite om de ziektegevallen op te vangen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er in Brabant waarschijnlijk meer gevallen onder de radar zijn dan tot nu toe werd gedacht. Het aantal besmettingen is daar waarschijnlijk hoger dan blijkt uit de officiële cijfers.

Hoop op zomerse hitte

Door de grote druk op de zorg in Brabant en het feit dat van veel patiënten niet meer te bepalen is hoe ze het virus hebben opgelopen, komt Brabant in een volgende fase. Het hoofddoel is daar niet langer indammen, maar de zorg beschikbaar houden voor de mensen die het nodig hebben. Dat het van zoveel Brabantse patiënten niet mogelijk is hun infectie te herleiden, zou volgens Van Dissel door carnaval kunnen komen. Bij de viering in februari waren ook veel mensen uit het buitenland aanwezig.

Ook in Rotterdam en Amsterdam zijn besmettingen die niet herleidbaar zijn tot een duidelijke bron. Toch blijft de rest van Nederland voorlopig in de indamfase, al gaf Van Dissel aan dat de situatie mogelijk aan het kantelen is. Hij sprak de hoop uit dat de zomerse hitte later in het voorjaar een einde aan de snelle verspreiding van het virus kan maken.

Maatregelen - Alle bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden geschrapt, in elk geval tot 31 maart. - Wie klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts moet thuisblijven en contacten mijden. Dat geldt ook voor studenten en scholieren - Alle anderen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. - Bezoeken aan kwetsbare personen zoals ouderen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. - Personeel in de zorg moet buitenlandse reizen vermijden en juist wel komen werken, behalve bij koorts.