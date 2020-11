Kabinet snoeit vijf dagen quarantaine weg, coronatest mag ook zonder klachten

Een gezin in quarantaine: zoon krijgt zijn eten op zijn kamer. Beeld Arie Kievit

De versoepeling is opmerkelijk: tot dusver stond het kabinet op het strikte standpunt dat testen zonder klachten geen zin heeft. Wie geen klachten heeft, heeft immers weinig kans anderen te besmetten, was de gedachte.

Maar nu de testcapaciteit ruimer wordt, wil men de test gebruiken om van corona verdachte personen ‘vrij te pleiten’, redeneert het kabinet nu. Wel mag men pas na vijf dagen naar de teststraat: de tijdsduur waarin ongeveer de helft van de geïnfecteerden klachten krijgt.

Snoeischaar

Het is de tweede keer dat het kabinet de snoeischaar zet in de quarantaine. In augustus ging de thuiszitperiode al terug van 14 naar 10 dagen, na signalen van de GGD’s dat veel mensen zich niet goed aan de quarantaine hielden. Zulke signalen zijn er nog steeds: uit onderzoek van de ‘corona-gedragsunit’ van het RIVM bleek afgelopen weekeinde dat van alle mensen die nauw contact hebben gehad met een geïnfecteerde, maar de helft ook echt thuisblijft.

Bij quarantaine – niet te verwarren met ‘isolatie’, waarbij de thuiszitter zelf ziekteverschijnselen heeft – is het de bedoeling dat men thuisblijft omdat men misschien is besmet door een covidpatiënt. Omdat het coronavirus op zijn besmettelijkst is vlak vóórdat men ziek wordt, voorkomt de thuiszitter zo besmetting van anderen, is de gedachte.

Geen onwil

Dat alle quarantaineproblemen straks van de baan zijn, is onwaarschijnlijk. Uit het afgelopen weekeinde gepubliceerde RIVM-onderzoek blijkt dat mensen uiteenlopende redenen te hebben om zich niet aan de thuisblijfregels te houden. Met onwil hebben die meestal niets te maken: de een moet voor werk de deur uit omdat hij anders geen inkomen heeft, de ander laat de hond uit en neemt zich daarbij voor om extra afstand te houden tot anderen.

Om de problemen op te lossen oppert het RIVM een hele trits maatregelen, uiteenlopend van voorlichting die mensen beter moet voorbereiden op een eventuele quarantaine, tot financiële compensatie voor mensen die inkomen verliezen als ze de deur niet meer uit kunnen.

Overigens is de groep die op advies van de GGD in quarantaine moet relatief klein. Maar daarin komt wellicht verandering als de GGD’s het bron- en contactonderzoek hervatten en meer mensen een geautomatiseerd alarm krijgen via de coronamelder-app.