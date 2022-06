Kabinet snijdt in Schiphol: luchthaven moet 10 procent krimpen, overlast voor omwonenden belangrijkste reden

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Beeld ANP

Ingewijden op het Binnenhof bevestigden donderdag berichtgeving van De Telegraaf dat het kabinet wil ingrijpen nu Schiphol kampt met een cocktail aan problemen. De luchthaven stoot niet alleen te veel stikstof uit, maar produceert ook te veel fijnstof en te veel geluidsoverlast. De overlast voor omwonenden zou de belangrijkste reden zijn dat de luchthaven flink moet snijden in het aantal vliebewegingen.

Die overlast leidt al jaren tot lange reeksen rechtszaken. Rond Schiphol wordt de komende jaren flink gebouwd. Deze geplande 150 duizend woningen komen volgens milieuorganisaties op plekken waar het vliegtuiglawaai voor te veel last zou zorgen. Ook bewonersgroepen riepen het kabinet eerder al op de gezondheidsrisico's die dat oplevert serieus te nemen.

Verantwoordelijk minister Harbers van Infrastructuur (VVD) is nu op het punt gekomen dat hij krimp als enige uitweg ziet. Het huidige aantal van 500 duizend toegestane vliegbewegingen per jaar zou omlaag moeten naar 450 duizend, en mogelijk nog minder.

Natuurvergunning op losse schroeven

Niet alleen de geluidshinder speelt een rol. Eind 2021 lekte al uit dat het vorige kabinet zich grote zorgen maakte over de jongste stikstofberekeningen rond Schiphol. Volgens een vertrouwelijk juridisch advies aan het kabinet komt de luchthaven zonder ingrijpende maatregelen niet in aanmerking voor de benodigde natuurvergunning.

Zo’n vergunning is er sinds 2019 al niet meer, waardoor Schiphol in feite illegaal opereert. Om de huidige 500 duizend toegestane starts en landingen per jaar mogelijk te maken, zou de overheid ingrijpende stikstofbesparende maatregelen in de omgeving van de luchthaven moeten nemen.

Dan zou bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de snelwegen rond de luchthaven omlaag moeten naar 80 kilometer per uur. Een andere mogelijkheid om extra stikstofruimte te scheppen is het gericht opkopen van veehouderijen in de omgeving. Als zulke maatregelen uitblijven zou het maximumaantal vluchten met minstens 6, en misschien wel 20 procent moeten dalen, zo bleek uit berekeningen die in het kabinet circuleerden.

Op korte termijn zal de inkrimping die Harbers nu voorstelt geen gevolgen hebben voor vluchten die geschrapt moeten worden. Sinds de coronacrisis komt Schiphol lang niet meer aan 450 duizend vliegbewegingen. De gevolgen op langere termijn zijn ingrijpender: een krimp betekent het eind van de groeiambities van Schiphol.

Dat is een forse politieke trendbreuk. In de afgelopen decennia kreeg Schiphol ondanks politieke aarzelingen doorgaans toch steeds weer toestemming om door te groeien. De vorige minister, Harbers’ partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen, gaf in 2019 nog toestemming om het plafond in de komende jaren op 540 duizend vliegbewegingen te leggen. Door de coronacrisis werd dat niet concreet.

Voor de huidige regeringscoalitie is de luchtvaart een moeizaam dossier. De VVD mikt in het verkiezingsprogramma van 2021 nog op groei en dacht tot voor kort juist aan 550 vliegbewegingen per jaar. Ook het CDA ziet officieel nog een ‘enorm groeipotentieel’ voor de luchthaven. D66 en ChristenUnie waren al langere tijd sceptisch en krijgen nu door de omstandigheden de wind in de rug.

Minister Harbers wilde donderdag niet inhoudelijk reageren op het uitlekkende nieuws. ‘Ik ben nog bezig die puzzel te leggen', aldus de bewindsman. Het is nog niet bekend wanneer de VVD-minister zijn plannen bekendmaakt.