Kabinet slaagt er niet in akkoord te sluiten over pensioenhervorming

Marc Calon van LTO Nederland komt aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het pensioenoverleg met werkgevers en vakbonden op dinsdag 20 november. Beeld ANP

Door de mislukking van het overleg dreigt in 2020 massale korting en jarenlange bevriezing van pensioenen voor miljoenen ouderen en pensioenopbouw van werkenden. De hervorming van het pensioenstelsel had dat volgens De Boer kunnen voorkomen. Aangezien werkgevers en werknemers de pensioenfondsen besturen, hecht het kabinet aan hun instemming.

Werkgeversvoorzitter Hans de Boer die dinsdagavond als eerste het overleg op het Ministerie van Sociale Zaken verliet, noemde de opstelling van de FNV ‘onbegrijpelijk’.

Han Busker, voorzitter van de vakbond FNV, verwijt het kabinet met tijdelijke concessies te komen, niet met structurele oplossingen. ‘Het is ongelofelijk jammer dat we er nog niet uit zijn gekomen. Wij willen een oplossing voor de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd en voor het pensioenprobleem van zelfstandigen. Op dit moment wil het kabinet niet bewegen op een structurele oplossing hiervoor. Met tijdelijke oplossingen nemen we geen genoegen want dan schieten de jongeren en alle andere werkenden er niets mee op.’ Busker houdt de deur op een kier voor verder beraad. Hij zegt nadrukkelijk dat ‘we er nog niet uit zijn gekomen’.

Aanvullende eisen

In wezen waren kabinet en de sociale partners het wel eens over de hervorming, maar de vakbeweging – FNV, CNV en VCP – stelden aanvullende eisen. Zo moest de AOW minder snel stijgen, moest de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van 65-plussers afgezwakt, moest de boete op vroegpensioenregelingen van tafel en moest er een pensioenregeling komen voor laagbetaalde zzp’ers. Op al deze punten kwamen kabinet en werkgevers de vakbeweging tegemoet, maar naar het oordeel van FNV, CNV en VCP onvoldoende. Daarbij speelt mee dat vooral de FNV het lastig vindt zonder rugdekking van linkse partijen – GroenLinks, SP, PvdA – met een ‘rechts’ kabinet zo’n grote hervorming af te spreken.

Om kortingen per 2020 te voorkomen, lagen twee belangrijke vernieuwingen op tafel. Ten eerste een nieuw contract waarbij de hoogte van de uitkering veel sterker afhankelijk wordt van de financiën van het fonds. Daardoor kunnen de pensioenen sneller worden verhoogd zodra het beter gaat met een fonds. Dan kan al in 2020 voor verlichting zorgen. De uitkeringen kunnen ook veel sneller omlaag als de economie weer eens tegenzit.

De tweede vernieuwing zou zijn dat ieder spaart voor zijn eigen pensioen. Nu komt de premie van de werknemer nog ten goede aan de collectieve pot. Omdat de pensioenaanspraken in het tweede deel van het werkzame leven veel sneller omhooggaan, subsidiëren jongeren binnen de fondsen indirect de pensioenuitkeringen van oudere collega’s. Dat stelsel zou vervallen. Wel zouden ouderen gecompenseerd worden voor het wegvallen van hun subsidie die zij eerder zelf aan oudere collega’s betaalden.