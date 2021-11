Kabinet schroeft ook de steunpakketten weer op

De lege zaal van concertzaal Tivoli in Utrecht Beeld Harry Cock

Dit heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Deze vijfde NOW-regeling vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen, kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Daarnaast komt er uitgebreide steun voor de vaste lasten van ondernemers, zoals huren van bedrijfspanden. Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten, TVL, van 85 procent naar 100 procent. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30 procent omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen, wordt 550 duizend euro en voor grotere bedrijven 600 duizend euro.

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het einde van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, dat de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85 procent van de kaarten.

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.