Kabinet schrapt studieboete jonggehandicapten

Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken de Tweede Kamer laten weten. Met een reeks technische wetswijzigingen die in 2020 van kracht moeten worden, ruimt ze bureaucratische belemmeringen voor jonggehandicapten op. Dit moet voor hen doorleren en werken aantrekkelijker maken. De maatregelen hebben betrekking op 245 duizend jonggehandicapten met een Wajong-uitkering.

Sinds 2010 worden jonggehandicapten gekort op hun uitkering als zij studeren. De gedachte was dat de korting werd gecompenseerd door de studiebeurs. Maar die is in 2015 afgeschaft; studenten moeten nu lenen. Hierdoor werd studeren voor mensen met een Wajong-uitkering onaantrekkelijk. Van Ark wil dit ongedaan maken. ‘Ik wil mensen juist aanmoedigen te studeren, om zich te ontplooien.’

Jonggehandicapten aarzelen volgens Van Ark om aan het werk te gaan uit angst hun Wajong-uitkering te verliezen als een contract afloopt of wanneer zij het werk niet volhouden. ‘Ik wil hen meer zekerheid geven dat de uitkering in zo’n geval kan herleven.’

Langer werken - al is het maar een uur - is voor jonggehandicapten nu soms onaantrekkelijk omdat zij er dan in inkomen op achteruit gaan. ‘Dat is een technisch obstakel dat ik wil opruimen.’ Elk uur langer werken moet lonen, zegt Van Ark.

Met een ander plan ligt Van Ark politiek onder vuur: zij wil het mogelijk maken dat werkgevers jonggehandicapten die een lage productiviteit hebben onder het minimumloon betalen. Van Ark wil dat de gemeenten die minimale beloning in bepaalde gevallen aanvullen. De linkse oppositie is principieel tegen betaling onder het minimumloon. Ook de regeringsfracties van ChristenUnie en D66 zijn kritisch.

Van Ark gaat niet gebukt onder de kritiek. ‘Ik ben blij met de discussie. Ik heb huiswerk gekregen van de Tweede Kamer en daar ben ik druk mee bezig. Ik hoop dat dit najaar af te hebben. Ik wil drie dingen. Het moet voor werkgevers makkelijker worden om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Het moet voor de arbeidsgehandicapten vanaf het eerste uur dat ze aan de slag gaan, lonen om te werken. Nu gaan ze er pas na 28 uur werk op vooruit. En het geld dat bespaard wordt, wil ik gebruiken om extra werk voor arbeidsgehandicapten mee te betalen.’