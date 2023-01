Kabinet schort nareismaatregel voor nieuwe zaken op, dag voor hoger beroep bij Raad van State

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

De maatregel werd in oktober van kracht als onderdeel van de asieldeal, om de opvangcrisis het hoofd te kunnen bieden. Asielexperts hadden echter direct twijfels bij de rechtmatigheid ervan. Europese regels staan uitstel van gezinshereniging niet toe.

Dat concludeerden ook een aantal rechters in zaken die individuele statushouders tegen de maatregel zijn gestart. De regel is volgens rechters niet in lijn met de Vreemdelingenwet en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Het kabinet is tegen die uitspraken in hoger beroep gegaan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Morgen is daarover de zitting, de uitspraak wordt verwacht over enkele weken.

De uitspraak van de Raad van State geldt als definitieve wettelijke toets van de nareismaatregel. Als die er een streep doorheen zet, zal het kabinet de maatregel niet meer kunnen handhaven. Het opschorten van de maatregel door het kabinet geldt alleen voor gezinsherenigingsaanvragen waarover nog geen besluit is genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor oude zaken houdt het kabinet nog wel vast aan de maatregel, totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Van der Burg werd door de verschillende rechterlijke uitspraken eigenlijk voor een voldongen feit gesteld. Zaak na zaak ging verloren, hoewel de staatssecretaris in reacties telkens liet weten dat individuele uitspraken alleen zeggingskracht hadden in individuele casussen, en dus niet over de nareismaatregel in het algemeen. In aanloop naar het hoger beroep bij de Raad van State vroeg Van der Burg bovendien voorlopige voorzieningen aan. Hij hoopte de vonnissen niet uit te hoeven voeren zolang de uitspraak in hoger beroep nog op zich laat wachten.

Maar ook daarbij kreeg hij nul op het rekest: statushouders die een zaak hadden aangespannen moesten gelijk hun gezin naar Nederland kunnen halen. ‘Het ligt in de lijn der verwachting dat andere rechtbanken, tot een definitieve Afdelingsuitspraak over de maatregel volgt, deze richting zullen aanhouden’, schrijft Van der Burg aan de Kamer. Daarmee was ‘het nuttig effect van de maatregel’ al weg.

Onder de nareismaatregel kan gezinshereniging een half jaar extra worden uitgesteld, tot een maximum van vijftien maanden. Als statushouders eerder een woning hebben gevonden, kan de gezinshereniging wel eerder plaatsvinden. Het kabinet ziet de regeling als een van de oplossingen van de opvangcrisis. Er is onder meer te weinig plek in de asielopvang omdat er niet genoeg statushouders doorstromen naar reguliere woningen. Aanvankelijk wilde het kabinet de nareismaatregel tot het einde van dit jaar in stand houden.