Kabinet schiet te weinig op met Ceta-succesje

Dat de ene meerderheid in de Tweede Kamer de andere niet is, lieten vandaag twee door D66'ers verdedigde voorstellen wel zien. Minister Kaag kreeg groen licht voor Ceta, maar zal met bang hart kijken naar de volgende stemronde in de senaat.

Een stuk rooskleuriger is het vooruitzicht voor Rens Raemakers, die thuis op de bank kon meekijken hoe zijn plan om crèches niet-gevaccineerde kinderen te laten weigeren veel meer steun kreeg dan gedacht.

STEMMING VAN DE DAG I

De volgende berg is hoger

Normaal gesproken is een meerderheid bij een controversiële stemming in de Tweede Kamer reden voor een feestje, maar vandaag was de tevredenheid zuinig. Ja, het kabinet kreeg de ratificatie van het Ceta-verdrag door de Tweede Kamer, een wapenfeit dat op zichzelf vorige week al onzeker leek. Maar een blik op de stemuitslag leert dat een meerderheid hierna, in de Eerste Kamer, zeer onwaarschijnlijk is.

50Plus stemde tegen, net als de SGP, twee partijen waarvan de steun in de senaat onontbeerlijk is. Bij 50Plus houden ze de optie van een voorstem nog altijd open - over eventuele gesprekken met handelsminister Sigrid Kaag doet de ouderenpartij mistig -, maar de SGP is stellig: er komt geen voorstem. De zorgen over de gevolgen voor de vleessector zijn te groot. Zorgen die voor de volgende stemming niet als sneeuw voor de zon verdwijnen.

En dan moet het kabinet ook de Groep Otten meekrijgen. Fractieleider Henk Otten is zeer kritisch over Ceta, ook al heeft de Canadese ambassadeur Lisa Helfand onlangs nog een uur op hem ingepraat en zijn er vanuit coalitiekringen achter de schermen ook al toenaderingspogingen geweest. Dat bedrijven zich bij een arbitragehof kunnen beklagen over hun behandeling, stoot Otten tegen de borst.

Senatoren van andere Ceta-vrezende partijen als de PvdA kunnen in theorie tegen hun partijlijn instemmen, maar waarschijnlijk is dat niet. Dus ziet het er somber uit voor Kaag. Achter de schermen circuleert inmiddels al een noodscenario: tijdrekken. Met schriftelijke vragenrondes kan een stemming in de Eerste Kamer nog wel even uitgesteld worden, in de hoop dat de politieke verhoudingen gaan schuiven in het voordeel van Ceta.

STEMMING VAN DE DAG II

Crèche in? Eerst spuitje halen

Voor de plannen van een andere D66'er, Rens Raemakers, ziet het er beter uit. Raemakers zit thuis met een burn out, maar kreeg ongetwijfeld mee hoe de Kamer in zijn afwezigheid instemde met zijn voorstel om crèches niet-gevaccineerde kinderen te laten weigeren. Een ruime meerderheid schaarde zich daar vandaag achter: alleen de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen

Daarmee lijkt ook een goede afloop in de senaat verzekerd. Het wetsvoorstel, nu onder de hoede van Raemakers’ D66-collega Paul van Meenen, is ingegeven door de al jaren dalende vaccinatiegraad (hoewel onlangs weer een lichte stijging werd gerapporteerd). Om twijfelende partijen over de streep te trekken komt er een evaluatie zodra de wet twee jaar van kracht is. Ook mag de opvang geen kinderen weigeren die om medische redenen niet zijn ingeënt.

De bezwaren van de christelijke partijen waren niet alleen van bijbelse aard: het CDA vreest bijvoorbeeld dat ‘brandhaarden’ van infectieziektes kunnen ontstaan als niet-gevaccineerde kinderen in de opvang samenkomen waar geen vaccinatie-eis geldt. Onzeker is ook hoe de wet zich verhoudt tot bestaande wetgeving. Mogelijk stappen ouders van niet-ingeënte kinderen naar de rechter om een gelijke behandeling voor hun kroost te eisen. Raemakers en Van Meenen zullen er nog even niet om treuren: voor nu is de buit binnen.

PROEFBALLON VAN DE DAG

Iedereen een metro

Een prachtige nieuwe woonwijk, mét metro, in Almere. CDA en D66 willen dat daar nog dit jaar naar wordt gekeken om de woningnood wat te lenigen, mogelijk met geld uit het nog op te richten investeringsfonds, dat daarmee meteen een blijk van leven geeft. De spetterende presentatie van de partijen deed vermoeden dat zij jarenlang hebben geploeterd op het stuk; in werkelijkheid gaat het om een plan dat al langer op de kast lag, maar nu enkele jaren eerder moet worden uitgevoerd.

Dat zal de Almeerders een zorg zijn: zij krijgen hun metro. Mogelijk hebben CDA en D66 slapende honden wakker gemaakt: de Utrechtse Forum voor Democratie-afdeling ziet alvast niet in waarom Almere wel, maar de Domstad geen metro krijgt.

EN DAN DIT NOG

‘Risico aanval Hawija bekend’

Dat het bombardement op Hawija 70 burgerdoden zou veroorzaken kon Nederland misschien niet weten, maar Defensie wist wel dat de operatie riskanter was dan vooraf berekend. Volgens NRC en NOS bleek uit een vergelijking met soortgelijke aanvallen op IS-doelwitten dat de schattingen aan de lage kant waren. Dat rond het terrein niet alleen IS-strijders maar ook vluchtelingen woonden, lijkt Defensie vooraf niet te hebben ingezien.

Hollandse zuinigheid

Vier Europese regeringsleiders, onder wie premier Rutte, hebben voor aanvang van de top over de Europese meerjarenbegroting de stellingen betrokken: geen extra geld naar de EU. Is dat nou wel zo slim? Economische experts betwijfelen het. ‘Nederland kijkt als een boekhouder, niet als een ondernemer die investeert.’

