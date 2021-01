Kabinet schiet festivals en evenementen te hulp met garantiefonds van 300 miljoen

Het terrein van het Lowlands-festival tijdens een ouderwetse editie in Biddinghuizen. Beeld EPA

De evenementenbranche zat met smart op het garantiefonds te wachten. Wie in de zomer een popfestival organiseert, moet nu al contracten met personeel, leveranciers en artiesten sluiten. Het zijn momenteel riskante verplichtingen, omdat verzekeraars geen pandemiedekking meer bieden. Mocht een evenement straks vanwege coronamaatregelen toch niet door kunnen gaan, dan staat nu de overheid garant.

‘Kontje geven’

De regeling hoort bij het pakket aan nieuwe economische steunmaatregelen dat donderdag bekend is gemaakt. Het heeft ruim een half jaar geduurd voor het kabinet gehoor gaf aan de roep om een garantieregeling, omdat ‘het ongebruikelijk is dat de overheid als verzekeraar optreedt’, zegt minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven (D66).

‘Je moet goed nadenken over waarom je het voor de ene sector wel doet en de andere niet’, aldus Van Engelshoven. ‘Wat hier de doorslag gaf, is dat de evenementensector al vanaf maart stil ligt en er daar niet genoeg vlees meer op de botten zit om financiële risico’s te nemen. Ze kunnen niet terecht bij banken voor een lening en daarom is dit nodig om ze zogezegd een kontje te geven.’

Met het garantiefonds ‘erkent het kabinet eindelijk dat het festivals en evenementen belangrijk vindt’, zegt Jeroen Bartelse, als directeur van muziekgebouw TivoliVredenburg lid van de overkoepelende Taskforce Culturele en Creatieve Sector. ‘Maar het komt nog op de uitwerking aan om te zien wie of waarvoor het helpt. De datum van 1 juli bijvoorbeeld maakt dat het er somber uitziet voor het voorjaarsseizoen. Als de besmettingen in april of mei toch ineens snel dalen, is er dan echt niets mogelijk?’

Paaspop en Pinkpop

Het kabinet trekt een streep bij 1 juli, zegt Van Engelshoven, omdat ‘redelijkerwijs’ niet te verwachten valt dat er eerder al ‘massa’s op een veldje dicht op elkaar kunnen staan’. Voor festivals als Paaspop in april, de Bevrijdingsfestivals op 5 mei en Parkpop en Pinkpop in juni is het dus knopen tellen: doorgaan met organiseren is op eigen risico. ‘Je kunt misschien denken aan een kleinschalige opzet, en online-platforms. Festival Eurosonic Noorderslag is zo eerder deze maand wel georganiseerd.’

Voordat er in de tweede helft van 2021 daadwerkelijk massa-evenementen door kunnen gaan, zijn er nog wat andere hobbels te nemen. In februari zijn er experimenten in ‘field labs’ om te kijken hoe sneltests, looprichtingen en crowdmanagement kunnen bijdrage aan de veiligheid van grotere evenementen. De uitslagen daarvan tellen mee bij een toekomstig besluit of festivals en sporttoernooien weer mogelijk zijn. Net als natuurlijk de vaccinatiegraad van de bevolking en de ontwikkeling van nieuwe virusmutaties van invloed blijven.

De garantieregeling maakt het mogelijk om de vele zzp’ers die in de evenementenbranche werken de zekerheid te bieden dat ze voor een klus betaald worden, ook als de beurs of het festival niet doorgaat. Het kan helpen gespecialiseerde krachten voor de sector te behouden.

Het is nog onduidelijk of de garantiebedragen ‘geefgeld’ betreffen als een evenement wordt geannuleerd, of dat organisatoren het (deels) moeten terugbetalen aan de overheid. Het is wel de bedoeling dat de garantieregeling een opstap is naar een fonds dat de evenementensector zelf gaat vullen, zegt Van Engelshoven. Met zo’n ‘collectieve verzekering’ kunnen dan in de komende jaren nieuwe periodes van tegenslag worden opgevangen.