Kabinet schiet bouwbedrijven in nood te hulp

Arnold Tuytel en Klaas Kooiker voorzitters van Stichting Grond in Verzet maandag tijdens een persconferentie over het Malieveldprotest van de bouwwereld tegen het stikstofbeleid. Beeld ANP

De coalitie hoopt zo faillissementen en massaontslagen in de bouwsector te voorkomen. Veel bouwondernemers zijn in acute problemen geraakt door de bouwstop die het gevolg is van de stikstofcrisis en de aangescherpte pfas-norm. In het hele land zijn bouwprojecten stil komen te liggen na de stikstofuitspraak van de Raad van State van eind mei. Sinds 1 oktober is daar een nieuw probleem bijgekomen, namelijk aangescherpte regels voor de afvoer en verwerking van grond die vervuild is met poly- en perfluoralkylstoffen (pfas). Deze mogelijk kankerverwekkende industriële chemicaliën zijn in lage dosering in bijna alle Nederlandse bouwgrond aanwezig.

Het kabinet werkt aan een oplossing voor de stikstof- en pfas-impasse, maar die uitweg kan nog wel even op zich laten wachten. In de tussentijd kan een groot aantal bouwbedrijven de rekeningen niet meer betalen. De coalitie vindt het ongewenst als hierdoor bouwbedrijven omvallen, zeker nu er juist ontzettend veel vraag is naar woningen en het kabinet de komende jaren volop wil investeren in nieuwe infrastructuur. Er moeten voldoende bedrijven en bouwvakkers zijn om al dat werk uit te voeren, vandaar dat het niet het moment is om bouwpersoneel te laten ontslaan en bouwbedrijven failliet te laten gaan.

Woensdag demonstreren duizenden werknemers uit de bouwwereld op het Haagse Malieveld tegen de strenge milieuregels die hun parten spelen. Net als de boeren een paar weken geleden komen de bouwers met groot materieel naar de Hofstad om de politiek onder druk te zetten.

De coalitie heeft nog geen definitief besluit genomen over het ‘reddingspakket’ voor de bouw. De vier partijen verschillen op details nog van mening, zoals hoe het recht op deeltijd-WW of werktijdverkorting precies moet worden vormgegeven. Het redmiddel deeltijd-WW werd tijdens de recessie van 2009 tot 2011 ook ingezet om massaontslagen te voorkomen. Het personeel van bedrijven die er gebruik van maken gaat dan tot het einde van de bouwstop in deeltijd werken en het UWV vult het salaris aan met een WW-uitkering. Het kabinet trekt een onbekend bedrag uit voor het noodplan. De uiteindelijke kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten, omdat die afhangen van de duur van de bouwstop en het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de noodhulp.