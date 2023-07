Kabinet schetst het groene energiesysteem van de toekomst: naast schoon opwekken vooral besparen

De productie van groene waterstof uit wind en zon op de Noordzee speelt een belangrijke rol in het Nationaal Plan Energiesysteem van het kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Energie die niet verbruikt wordt, hoeft immers ook niet te worden opgewekt, getransporteerd of opgeslagen’, aldus klimaat- en energieminister Rob Jetten in het voorlopige Nationaal Plan Energiesysteem, dat hij maandag presenteerde.

Hij trekt onder meer 56 miljoen euro uit om de besparingsplicht voor bedrijven beter te kunnen uitvoeren. Dit geld is bedoeld voor de uitbreiding van omgevingsdiensten, die namens gemeenten en provincies toezien op onder meer het energieverbruik van bedrijven. Ondernemingen worden straks ook verplicht te investeren in technieken die de uitstoot van CO 2 kunnen verlagen.

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

Tegelijkertijd moet de productie van duurzame energie fors omhoog. Daartoe zal het Nederlandse energiesysteem de komende jaren ‘een grote verbouwing’ ondergaan, aldus de minister.

Zo krijgt onder meer de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk prioriteit. Via dit netwerk moet groene waterstof die langs de kust wordt opgewekt of wordt geïmporteerd via bij voorbeeld de haven van Rotterdam of de Eemshaven worden getransporteerd naar grote industrieclusters in eigen land en buurlanden.

Maar niet alle groene energie zal van zee komen, aldus Jetten; ook de energieproductie op land blijft van belang, onder meer met zonnepanelen. Ook zullen er meer hoogspanningslijnen moeten worden aangelegd om de productie van waterstof bij industriegebieden mogelijk te maken, zoals Chemelot in Limburg. Al deze ingrepen ‘zullen soms gaan schuren’, waarschuwde hij.

Energieknooppunt

Met de plannen moet Nederland net als nu een energieknooppunt blijven voor Noordwest-Europa. Dankzij onze havens en plannen voor de grootschalige productie van windenergie op de Noordzee krijgt het land volgens het kabinet de mogelijkheid om deze rol te blijven vervullen in een duurzame energietoekomst.

Die toekomst laat zich niet zomaar plannen in het dichtbevolkte Nederland, zeker omdat de productie van duurzame energie veel meer ruimte vergt dan de opwekking in klassieke kolen- en gascentrales. Daarom brengt het kabinet in kaart waar in Nederland schaarse ruimte beschikbaar moet komen voor groene energie-opwekking. Hiervoor worden onder meer locaties van oude fossiele centrales gereserveerd.

De plannen zijn nog niet concreet. Eind van dit jaar belooft Jetten het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem te presenteren, dat straks wordt opgenomen in de nieuwe Energiewet. Ook zullen de plannen elke vier jaar worden geactualiseerd. Jetten: ‘Ik heb immers geen glazen bol, we zullen steeds moeten bijsturen en verfijnen.’