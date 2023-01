Kabinet schat kosten asielopvang structureel te laag in: COA loopt continu achter de feiten aan

Oktober 2022: Amsterdam begint met de noodopvang van asielzoekers op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Beeld Joris van Gennip

Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer in een woensdag verschenen onderzoek. De Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de overheid, en rapporteert daarover aan het parlement. In 2022 was het tekort aan opvangplekken dagelijks nieuws, reden voor de Rekenkamer om onderzoek te doen naar de wijze van financiering.

‘Het politieke en maatschappelijke debat richt zich vaak op de actualiteit, maar er wordt niet vaak teruggekeken naar de asielopvang in eerdere jaren’, schrijft de Rekenkamer. Wie dat wel doet, ziet dat in de afgelopen 23 jaar op Prinsjesdag 21 keer de uitgaven voor asielopvang in het jaar nadien te laag zijn begroot. Zo was in de ontwerpbegroting voor 2022 zo’n 538 miljoen geraamd voor bekostiging van het COA. Bij de Najaarsnota van 2022 moest dit bedrag worden bijgesteld naar ruim 1,5 miljard.

Noodopvang duurder

Verantwoordelijk hiervoor is de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, belast met de portefeuille Asiel en Migratie. Die maakt in februari al een eerste raming van wat er in het uitvoeringsjaar daarna te verwachten valt. Op basis daarvan legt hij het voorschot vast dat het COA met Prinsjesdag wordt toebedeeld. Omdat dat in de praktijk dus bijna altijd te laag is, moet het COA bij een stijgende bezetting gaan opschalen naar noodopvang. Die is altijd duurder dan reguliere opvang en slechter van kwaliteit.

Volgens de Rekenkamer leidt de ruime tijd ‘tussen ramen en realiseren’ er structureel toe dat de prognoses door de werkelijkheid worden ingehaald. Eerder uitten de Adviesraad Migratie en de Raad voor het Openbaar Bestuur ook al kritiek op de financiering van de asielketen. Opeenvolgende kabinetten hebben er steeds naar gestreefd om een ‘reservecapaciteit’ op te bouwen, maar daar is het nooit van gekomen.

‘Beeld onjuist’

Opvallend genoeg schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg in een bijlage bij de bevindingen van de Rekenkamer ‘dit herken ik niet’. Volgens hem biedt de Voorjaarsnota in de jaarlijkse politieke cyclus al gelegenheid om financieel bij te sturen. ‘Het feit dat deze situatie ertoe zou leiden dat het COA continu in crisis verkeert, is dan ook onjuist’, reageert Van der Burg.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA, noemt op zijn beurt de beschrijving van de Rekenkamer ‘in algemene zin herkenbaar’. Hij schrijft in overleg te zijn met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een toekomstig, stabiel opvangsysteem. ‘Dit moet leiden tot een wetswijziging van de financieringssystematiek van het COA.’

De Rekenkamer waarschuwt dat de huidige problemen hardnekkiger zijn dan die uit bijvoorbeeld 2015-2016, ten tijde van de Syrië-oorlog. Door het woningtekort zitten statushouders langer in de asielopvang dan gebruikelijk. Bij veel gemeenten is weerstand tegen de opvang van asielzoekers. Zij zijn alleen bereid tot kortlopende contracten met het COA voor kleine locaties. Bovendien is door de opvang van 90 duizend Oekraïners sprake van een ‘verdringingseffect’: zij nemen de ruimte in die anders mogelijk door asielzoekers benut had kunnen worden.