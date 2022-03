Kabinet schaalt verder af: mondkapje niet langer verplicht in ov, testen voor toegang verdwijnt helemaal

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het Binnenhof. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

De testverplichting voor grote evenementen was het laatste restant van het 3G-beleid dat sinds het najaar op grote schaal van kracht was. Nu ook die vervalt, zijn qr-codes voorlopig nergens meer nodig om toegang te krijgen.

Op de kop af twee jaar na de aankondiging van de eerste coronamaatregelen, op 15 maart 2020, is Nederland daarmee voor het eerst weer terug bij af en kan het sociale leven z'n gang nemen zonder door de overheid opgelegde beperkingen. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet twee jaar lang intensief adviseerde over het coronabeleid, komt de komende tijd niet meer bijeen. ‘Dit was voorlopig ons laatste advies’, aldus OMT-lid Marion Koopmans dinsdag op Twitter: ‘De bal ligt weer bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM.’

Het OMT suggereerde maandag nog om een deel van de maatregelen in stand te houden. Het team ziet nog veel onzekerheden. Het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg dinsdag met 291, het hoogste aantal van dit jaar. ‘Het OMT wil duidelijk aangeven dat de infectiedruk door corona momenteel hoog is en dat niet duidelijk is of er al een piek is bereikt’, aldus het advies.

Hoewel het hoge aantal besmettingen naar verwachting leidt tot een ‘relatief beperkte’ toename van het aantal ziekenhuisopnames en ook op de intensive care vooralsnog geen extra druk wordt verwacht, benadrukt het OMT dat de prognoses voor de komende tijd uiteenlopen en ‘geen volledige zekerheid’ bieden. Bij hoge besmettingsaantallen hebben mondkapjes in het ov dan ook zeker nog nut, meent het OMT, al benadrukten de adviseurs dat de keuze uiteindelijk aan de politiek is.

Van die ruimte in het advies maakte minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdagochtend gebruik, na overleg met de meest betrokken ministers. Hij zei het OMT-advies zeer serieus te nemen, maar ook dat hij nu toch onvoldoende reden ziet om vast te houden aan de verplichtende maatregelen. Die worden daarom per 23 maart omgezet in adviezen, zoals het advies om in het openbaar vervoer een mondkapje te blijven dragen. Alleen in het vliegtuig blijft een mondkapje wel verplicht, omdat daar voorlopig nog de Europese afspraken gelden.

Voor thuiswerken gold al een advies (voor de helft van de tijd), maar ook dat komt nu te vervallen. ‘Er zijn andere redenen om eventueel thuis te werken, maar dat is niet meer in het kader van het managen van de pandemie’, aldus Kuipers.