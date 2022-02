Kabinet schaalt grootscheeps af: ‘Versoepelingen bieden perspectief voor grote groepen’

Het kabinet wil de openingstijden voor de horeca verruimen, tot 1.00 uur ’s nachts. Beeld ANP

Als het aan het kabinet ligt, mag vanaf eind volgende week bijna alles weer. In stadions en theaters hoeft niet langer 1,5 meter afstand te worden gehouden, waardoor ze weer vol kunnen stromen. In kleinere locaties (minder dan vijfhonderd mensen) is ook geen vaste zitplaats meer nodig. De horeca krijgt er weer drie uur bij en mag open tot 01.00 uur ’s nachts. Per 25 februari wil het kabinet de openingstijden weer helemaal vrij laten en ook de afstandsregels overal laten varen, mits het Outbreak Management Team (OMT) daar geen negatief advies over geeft.

Het coronatoegangsbewijs blijft vooralsnog nodig in de sport, de cultuursector en de horeca. Het nachtleven kan voor het eerst in lange tijd ook weer opstarten. Wel wil het kabinet daar gaan werken met het 1G-toegangsbeleid: een negatief testbewijs is dan nodig voor alle bezoekers, gevaccineerd en ongevaccineerd, ook als ze onlangs corona hebben gehad.

Lekken

Hiermee volgt Nederland landen als Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, die al eerder nagenoeg alle beperkingen loslieten. Met zijn brief aan de Kamer neemt Kuipers ook de communicatie rond de coronamaatregelen op de schop. Het kabinet lag de afgelopen tijd onder vuur vanwege alle lekken rond de persconferenties, met nieuwtjes die soms niet of half waar bleken en waarvan de status vaak niet duidelijk was. Die lekken vergrootten volgens een deel van de Tweede Kamer de onzekerheid in het land.

Voor het eerst maakt het kabinet nu om te beginnen de eigen wensen bekend aan de Tweede Kamer. Vrijdag volgt pas het traditionele advies van het OMT. Dinsdag is dan de persconferentie, waarin de definitieve besluiten bekend worden gemaakt. De Tweede Kamer heeft het laatste woord voordat de versoepelingen eind volgende week kunnen ingaan. Ook daarom wilde Kuipers donderdagavond zijn voorzet al geven: de Kamer heeft wettelijk een week de tijd om desgewenst in te grijpen. Ook een negatief OMT-advies kan de koers nog veranderen.

Waar Kuipers woensdag nog sprak van ‘voorzichtig optimisme’, wordt het kabinet snel steeds minder zorgelijk. Het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen daalde donderdag tot 198. De laatste keer dat er minder dan 200 coronapatiënten lagen, was op 26 oktober.

Immuniteit

‘We hebben inmiddels een hoge mate van immuniteit opgebouwd door middel van vaccinatie en door het op een natuurlijke wijze doormaken van de infectie’, aldus Kuipers. ‘De hoge vaccinatiegraad vertaalt zich door in de beperkte stijging van ziekenhuisopnames. Ook maakt de omikronvariant minder ziek. Tegelijkertijd acht het kabinet de risico’s nog dusdanig groot dat niet alle maatregelen tegelijkertijd versoepeld kunnen worden.’ De bewindsman wijst met name op het risico dat zich toch weer nieuwe varianten van het virus aandienen die een grotere impact hebben op de ziekenhuizen.

Eerder deze week bleek al dat gezondheidsinstituut RIVM de prognoses voor de belasting van de zorg fors naar beneden heeft bijgesteld: nieuwe cijfers uit onder meer Denemarken en Groot-Brittannië laten zien dat de omikronvariant van het virus nog minder ziek maakt dan eerdere rapporten al aangaven én dat boostervaccins het virus beter tegenhouden dan verwacht. Overbelasting van de ziekenhuiszorg verdwijnt daardoor steeds verder uit zicht.