Kabinet schaalt asielopvang op met 3.000 extra plekken

Demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid (VVD). Beeld ANP

Sinds eind augustus is er een sterke toename van het aantal mensen dat zich in Nederland meldt met een asielverzoek. Op dit moment gaat het om gemiddeld 11 duizend asielzoekers per week. Daarbij gaat het om eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers. Het is niet duidelijk waardoor de nieuwe piek wordt veroorzaakt. Er zijn geëvacueerde Afghanen bij, maar ook mensen uit andere landen.

Afgelopen week bleek dat er niet genoeg capaciteit was om zo veel mensen goed onderdak te bieden. Bij de noodopvang in Ter Apel sliepen asielzoekers meerdere nachten op veldbedden en stoelen, meldt RTL Nieuws. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er de hele maand oktober te weinig ruimte is om iedereen op te vangen.

Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (JA21) riep demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol dinsdag ter verantwoording tijdens het wekelijkse vragenuur. ‘Nederland kan dit niet aan’, zei Eerdmans. ‘Erkent de staatssecretaris dat het land verkeert in een asielcrisis?’

Broekers-Knol zei dat er inderdaad sprake was van een piek, maar weigerde mee te gaan in de ‘sombere schets’ van Eerdmans. ‘Er is een hogere instroom dan verwacht, maar onder die aantallen zitten ook mensen die zich al in Nederland bevinden en opnieuw asiel aanvragen.’

Extra plekken

Samen met gemeenten en provincies probeert het kabinet extra plekken beschikbaar te maken. Zo komen er vanaf 1 november drieduizend nieuwe plekken bij. Daarnaast wordt er met gemeenten gewerkt aan grote nieuwe noodopvanglocaties.

Momenteel verblijven er 31.500 personen in de asielopvang. Meer dan eenderde van hen, elfduizend mensen, hebben echter al een verblijfsvergunning en dus recht op een woning. ‘Zodra die mensen uit de opvang zijn, is er geen gebrek aan plekken meer’, zegt Broekers-Knol. Gemeenten hebben weliswaar 30 miljoen euro extra gekregen om meer statushouders te kunnen huisvesten, maar kampen nog steeds met een permanent tekort aan beschikbare huizen.

Broekers-Knol wil daarom niet de garantie geven dat het per 1 november is opgelost. ‘Ik heb geen glazen bol.’ Dat kwam haar op cynische reacties uit de Kamer te staan. ‘Waarom houdt u ons voor de gek? Er gaan geen mensen uit, maar er komen wel mensen bij’, reageerde Eerdmans. Volgens hem zijn de drieduizend extra plekken niet genoeg om het wekelijkse aantal asielzoekers opvang te bieden. Hierop antwoordde Broekers-Knol dat er wel degelijk sprake is van uitstroom, maar dat de instroom momenteel hoger is.

Eerdmans vroeg de staatssecretaris ook naar mogelijkheden om de asielinstroom in te dammen of om grenscontroles uit te voeren, maar dat is volgens Broekers-Knol niet aan de orde. ‘Nederland biedt altijd plek aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld.’