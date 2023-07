Kabinet-Rutte IV vanaf de start van de formatie in 2021 tot aan de val op vrijdagavond

Kabinet-Rutte IV is gevallen, een kabinet dat moeilijk tot stand kwam en ondanks enkele successen met vele crises kampte. Het verhaal van anderhalf jaar Rutte IV, aan de hand van tien foto’s.

Zomer 2021: nadat de VVD in maart weer de grootste is geworden en D66 onder Sigrid Kaag flink heeft gewonnen, gaan de twee partijen samen op zoek naar een kabinet. De gebeurtenissen omtrent het 1-aprildebat (naar aanleiding van de aantekening ‘Positie Omtzigt, functie elders’), werken vertragend.

Het helpt niet dat VVD en CDA niet met GroenLinks en PvdA willen onderhandelen, iets dat D66 juist wel graag wil. Uiteindelijk gaan de vier partijen van Rutte III, met lichte tegenzin, weer om tafel: VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Na zeer moeizame onderhandelingen komen de oude bekenden er in december 2021 toch uit, en op 10 januari 2022 wordt het kabinet beëdigd door de koning. D66-leider Kaag wordt minister van Financiën, CDA-leider Hoekstra van Buitenlandse Zaken en CU-leider Segers wordt, tot januari 2023, fractievoorzitter in de Kamer.

Het kabinet-Rutte IV op het bordes. Beeld Brunopress

Zomer 2022

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit om de haverklap vol. Mensen moeten op stoelen slapen, of buiten in het gras. Artsen Zonder Grenzen gaat naar Ter Apel om medische hulp te bieden.

Asielzoekers liggen in het gras van Ter Apel, juli 2022. Beeld Harry Cock

VVD-staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg heeft een waar hoofdpijndossier te pakken: veel opvangplekken zijn na de vluchtelingencrisis in 2015 weer gesloten en het lukt hem nauwelijks gemeenten zover te krijgen mensen op te vangen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen lukt prima, maar voor andere mensen vangt hij bot.

Eric van der Burg in september 2022 in een debat over de asielopvang. Beeld Freek van den Bergh / de Volskrant

November 2022

De VVD-fractie gaat op haar strepen staan en eist van haar premier Mark Rutte dat er concrete maatregelen komen om de komst van asielzoekers naar Nederland te beperken. De premier komt op het matje in de fractiekamer en doet een belofte. Dezelfde maand herhaalt Rutte die belofte op een VVD-congres: voor het begin van de zomer van 2023 zal hij met een pakket maatregelen komen.

Rutte op 8 november 2022 op weg naar de VVD-fractie voor een overleg over het asieldossier. Beeld Freek van den Bergh / de Volksrant

Rutte op 3 juni 2023 op een VVD-congres in Apeldoorn, waar leden en fractieleden hem tot haast manen om met maatregelen te komen om de komst van asielzoekers te beperken. Beeld David van Dam

Juli 2023

Die zomer nadert, want na donderdagavond 6 juli gaat de Kamer met zomerreces. Dinsdag 4 juli begint het kabinet met nieuwe gesprekken over het beperken van het aantal asielzoekers in Nederland.

Rutte en CDA-leider Hoekstra donderdag in overleg in de Trêveszaal. Beeld David van Dam

De VVD legt de eis op tafel dat oorlogsvluchtelingen met een verblijfsstatus niet langer zo maar herenigd kunnen worden met hun familie. CDA kan zich daar in vinden, D66 en met name ChristenUnie niet.

Rutte na het overleg donderdagavond. Beeld David van Dam

Woensdagavond legt Rutte een bom onder het kabinet: de partijen moeten het eens worden met zijn eis, anders is hij bereid het kabinet te laten vallen.

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid na het overleg donderdagavond. Beeld David van Dam

D66 en CU willen niet door de pomp, en Rutte zou zelfs zijn excuses hebben aangeboden voor zijn houding woensdagavond. Staatssecretaris Van der Burg zou vrijdag een compromisvoorstel op tafel hebben gelegd. Maar het heeft geen zin meer: na anderhalf jaar valt het kabinet-Rutte IV.