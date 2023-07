Kabinet-Rutte IV gevallen na hoogopgelopen asielruzie: dit najaar nieuwe verkiezingen

Nederland Den Haag 07072023 - De wekelijkse persconferentie met Mark Rutte, premier (VVD) in Nieuwspoort.Foto: David van Dam /de Volkskrant Beeld David van Dam

Het gevolg is dat Nederland dit najaar weer nieuwe verkiezingen zal houden.

Een ultieme poging om het kabinet alsnog te redden klapte vrijdagavond rond 8 uur ’s avonds. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie konden het niet eens worden over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen.

Premier Mark Rutte voerde op woensdagavond plots de druk bij zijn coalitiegenoten op door te eisen dat het recht op gezinshereniging beperkt zou worden zodat de instroom van asielzoekers zou gaan dalen. Terwijl hij wist dat juist dit precaire onderwerp ‘onbespreekbaar’ was voor de ChristenUnie.

De christelijke partij zou volgens ingewijden dan ook de stekker uit het kabinet hebben getrokken. Bij de ChristenUnie is te horen dat het een gezamenlijk besluit was. De bewindspersonen van alle vier de regeringspartijen gaan demissionair verder.

Ramkoers

Het vierde kabinet van VVD-premier Rutte stond al enkele dagen onder hoogspanning vanwege onenigheid over een nieuw asielstelsel. Hoewel de regeringspartijen wel vaker in de clinch hebben gelegen over dit onderwerp, sprongen de vonken er niet eerder zo vanaf als deze week.

Tijdens eerdere onenigheden hebben de coalitiepartijen juist bewezen dat zij altijd tot een compromis wisten te komen in zware asieldossiers. Zo besloten de coalitiepartijen eind 2020 bijvoorbeeld om honderd getroffen vluchtelingen uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria over te brengen naar Nederland, nadat het kamp was verwoest door een brand. Aanvankelijk stuitte de deal op bezwaren bij onder meer VVD, maar toch wisten de regeringspartijen elkaar weer te naderen.

Maar deze week besloot Rutte om de gesprekken over een nieuwe asieldeal plots op de spits te drijven. Niks compromis, het kabinet móést koste wat kost deze week nog iets doen aan de gezinshereniging om zo de asielinstroom te beperken, vond de premier. De coalitiepartijen ervoeren het alsof hun het mes op de keel werd gezet.

Het eerste plan van de VVD was om het aantal nareizigers van oorlogsvluchtelingen fors te beperken, door allerlei voorwaarden te verbinden aan gezinshereniging. Zo zouden er mogelijk inkomenseisen gaan gelden, voordat vluchtelingen hun kinderen zouden mogen overbrengen naar Nederland. Een andere suggestie was dat VVD en CDA dit met initiatiefwetgeving, met steun van het rechterdeel van de Kamer, zouden regelen. Beide voorstellen stuitten vooral bij ‘gezinspartij’ ChristenUnie op principiële bezwaren.

Vloeken in de kerk

De voornaamste reden voor premier Rutte om er zo hard in te vliegen, is dat hij onder grote druk staat van zijn eigen achterban om eindelijk eens met concrete maatregelen te komen die het aantal asielzoekers in te perken. De partij vreest al langer dat Nederland de verwachte jaarlijkse instroom (ruim 70 duizend volgens de eigen prognose van het kabinet) niet meer aankan.

Gezinshereniging is een van de weinige knoppen waaraan nationale regeringen kunnen draaien. In de gangen van de VVD-Kamerfractie wordt nadrukkelijk gewezen op landen als Duitsland, waar veel strengere voorwaarden voor gezinshereniging gelden dan in Nederland. Wat de VVD betreft gaat het nieuwe Nederlandse asielbeleid meer in de pas lopen met Europese buurlanden.

Maar voor de CU is tornen aan gezinshereniging vloeken in de kerk. Vicepremier Carola Schouten benadrukte vrijdag voorafgaand aan het laatste crisisberaad nogmaals het belang dat haar partij hecht aan gezinshereniging.

Laatste hoop vervlogen

Om uit de impasse te komen had VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) vrijdag diverse compromissen uitgewerkt waarmee zowel VVD, CDA, D66 als CU uit de voeten zouden kunnen. De laatste hoop was vrijdagavond gevestigd op een tijdelijke ‘noodrem-procedure’ voor gezinshereniging indien het aantal asielzoekers in Nederland te hoog zou zijn. Ook dit plan heeft niet geleid tot een toenadering tussen de coalitiepartijen.

Daarmee vervloog de laatste hoop tussen partijen dat het kabinet nog gered kon worden.