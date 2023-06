Kabinet-Rutte IV draait de klok terug: zo ziet dat eruit in cijfers

Mensen met een bijstandsuitkering moeten in Druten verplicht werken sinds de invoering van de Participatiewet. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De verhuurdersheffing en de studielening zijn teruggedraaid, slachtoffers van de toeslagenaffaire worden (mondjesmaat) gecompenseerd, en de kritiek op de Participatiewet zwelt aan. Rutte IV draait de klok terug door diverse stelselwijzigingen die werden ingevoerd door Rutte II ongedaan te maken.

Zo legt de Participatiewet uit 2015 volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te veel nadruk op betaald werk, en zou de overheid meer oog moeten hebben voor andere problematiek. De huidige aanpak houdt te weinig rekening met bijvoorbeeld problemen in de gezinssituatie en lichamelijke beperkingen als slecht zien, horen en lopen. Al deze problemen komen veel vaker voor bij bijstandsgerechtigden dan gemiddeld in Nederland.

Het derde kabinet van Rutte viel over de toeslagenaffaire, maar voor veel van de slachtoffers is het hoofdstuk nog lang niet uit. Van de ruim 60 duizend ouders die zich hebben aangemeld voor een herbeoordeling van hun kinderopvangtoeslagsituatie wacht meer dan de helft nog op een definitief antwoord.

Nadat de basisbeurs door Rutte II werd afgeschaft, nam het aantal studieschulden fors toe. Ruim 1,6 miljoen Nederlanders hebben een studieschuld, meer dan anderhalf keer zoveel als in 2015 toen het sociale leenstelsel werd ingevoerd. Ook de hoogte van de studieschulden is flink toegenomen.

De verhuurdersheffing, een van de eerste wapenfeiten van Rutte II, is in 2023 na tien jaar afgeschaft. Volgens woningcorporaties beperkte deze heffing hen ernstig in het investeren in betaalbare huurhuizen. Feit is dat het aandeel sociale huurwoningen tussen 2012 en 2021 flink daalde, van 37 naar 33 procent van de totale woningvoorraad in Nederland.