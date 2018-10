Kabinet: Russische cyberaanval op OPCW voorkomen, daders bekend

Nederlandse geheime dienst leverde bewijs voor Russische hacks

Digitale agenten van de AIVD infiltreerden in de zomer van 2014 in de beruchte Russische hackgroep Cozy Bear. Ze zagen zo als eersten hoe Russische hackers in verkiezingstijd doelen in de VS bestookten: de Democratische Partij, het ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs het Witte Huis. Het was cruciaal bewijs en aanleiding voor de FBI om een onderzoek te beginnen.

In cyberwereld geldt het recht van de sterkste

Hoe bijzonder is de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen? En wat kunnen de VS voor tegenmaatregelen nemen? De methode van de Russen mag nieuw zijn, dit soort bemoeienis zeker niet.

Waarom zijn de hackers van de AIVD zo goed? Vijf vragen

Al bijna twintig jaar investeert de AIVD in digitale spionage. Die kennis loont, maar er zijn meer redenen waarom Nederland bij de top zit.

Hoe Nederland een hoofdrol speelde bij het opsporen van een Russische internetcrimineel (en die toch op vrije voeten bleef)

Om cybercriminelen te vangen, werkt Nederland nauw samen met Rusland, het hackersland bij uitstek. Een uiterst ongemakkelijke samenwerking, blijkt uit de jacht op Jevgeni Bogatsjov.

Wat doet de OPCW eigenlijk?

De organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW, kreeg in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend gekregen. Wat de organisatie precies doet, kun je hier lezen.