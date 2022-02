Kabinet roept Nederlanders op om onmiddellijk te vertrekken uit Oekraïne

Premier Mark Rutte en president Volodymyr Zelensky staan de pers te woord tijdens een werkbezoek in Oekraine vorige week. Beeld ANP

Nederlanders wordt aangeraden te vertrekken ‘nu er nog commerciële vluchten beschikbaar zijn’. Ook het meeste ambassadepersoneel zal Oekraïne verlaten, aldus een verklaring van minister Hoekstra. ‘De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd. In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten’, laat minister Hoekstra weten.

De Amerikaanse president Biden belt zaterdag met de Russische president Poetin om de torenhoge spanningen over Oekraïne te verlagen. Volgens de Amerikaanse regering kan het Russische leger ‘elk moment’ Oekraïne binnenvallen.

Een invasie begint waarschijnlijk met luchtbombardementen, zei Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan vrijdag. Hij zei dat er ‘heel aannemelijke mogelijkheden’ zijn dat Rusland daarna overgaat tot ‘inname van een aanzienlijk deel van het Oekraïense grondgebied en grote steden, inclusief de hoofdstad’. Sullivan zei zich te baseren op geheime inlichtingen en gaf geen bewijzen.

Amerikanen, Britten en Canadezen zijn door hun regeringen opgeroepen om Oekraïne te verlaten. Duitsland en België adviseerden hun burgers zaterdag om ook te vertrekken.

Rusland ontkent al maanden invasieplannen te hebben, ondanks een massale troepenopbouw ten noorden, oosten en zuiden van Oekraïne. Wel verlaagt ook Rusland het aantal diplomaten in Oekraïne. De aanleiding is ‘gevaar voor mogelijke provocaties door het regime in Kiev of door andere landen’, zo meldde het Russische het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

Lees hier waarom Oekraïense militairen aan het front minder bezorgd zijn.

Voordat president Poetin met Biden spreekt, praat hij met de Franse president Macron. Ook is er zaterdag diplomatiek topoverleg tussen Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, en zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken.

Oproep tot kalmte

De Oekraïense regering roept op tot kalmte. ‘Het is nu van cruciaal belang om kalm en verenigd te blijven, en acties te vermijden die stabiliteit ondermijnen en paniek zaaien’, aldus een verklaring van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Oekraïne schat de kans op een invasie lager in dan de VS. Wel heeft Oekraïne vrijdag een verklaring van Rusland geëist voor de troepenopbouw aan de Oekraïense grenzen.

De VS en de EU zeggen sanctiepakketten af te ronden voor het geval van een Russische aanval. Diplomatieke bronnen vertellen aan persbureau Reuters dat een van de zwaarste sanctieopties, afsluiting van Rusland van het internationale betaalsysteem Swift, niet overwegen. De strafmaatregelen richten zich volgens Reuters onder meer tegen de Russische bankensector, technologiesector en defensie-industrie. Ook op tafel liggen sancties tegen oligarchen gelieerd aan president Poetin.