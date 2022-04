Kabinet roept het land op tot matigheid: extra dekens, korter douchen en de thermostaat omlaag

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Beeld ANP - Remko de Waal

Een nieuwe voorlichtingscampagne moet huizenbezitters daarnaast aansporen hun panden beter te isoleren en gebruik te maken van de beschikbare subsidies. Dat kondigen de ministers Jetten (Klimaat en Energie) en De Jonge (Volkshuisvesting) later vandaag aan bij de aftrap van de campagne in Delft.

Via radio, tv en internet wordt iedereen vanaf vandaag gevraagd het wat rustiger aan te doen, vooral met het gas. ‘Het is om meerdere redenen verstandig om energie te besparen. Het is goed voor je portemonnee, het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland’, aldus Jetten.

Door de snel oplopende energieprijzen is het kabinet gedwongen alle economische ramingen uit januari drastisch bij te stellen. Met een inflatie die in maart is opgelopen tot 12 procent, dreigt een historisch koopkrachtverlies voor de meeste huishoudens. De prijzen lopen zo snel op, dat het kabinet ook de pogingen staakt om die te compenseren. Vorige maand was de hoop nog dat met een verlaging van de energiebelasting en van de btw op energie de pijn gedempt kon worden, maar vrijdag waarschuwde premier Rutte dat de overheid nu tegen grenzen oploopt. De hoge energieprijzen ‘gaan we echt met zijn allen voelen', aldus de premier.

Vijf minuten douchen

De publiekscampagne onder het motto ‘Zet ook de knop om’ moet mensen vooral duidelijk maken wat ze zelf kunnen doen. De campagne gaat niet uit van dwang of rantsoenen, maar van praktische tips. Voorbeeldberekeningen moeten het land overtuigen: elke graad naar beneden op de thermostaat, scheelt gemiddeld 200 euro per jaar. Een gemiddeld huishouden dat niet meer negen maar vijf minuten doucht, bespaart 130 euro per jaar. Selectiever verwarmen - alleen de ruimtes waar je bent - telt op tot 550 euro per jaar.

Het kabinet doet daarnaast een ‘klemmend beroep’ op bedrijven om ook mee te doen en te besparen op de verlichting, verwarming en isolatie van hun panden. De overheid zelf gaat voorop: in alle rijkskantoren gaat de temperatuur omlaag van 21 naar 19 graden. In de zomer wordt er minder gekoeld.

De bewindslieden hopen ook dat de gascrisis extra attentie trekt naar het het al lopende Nationaal Isolatieprogramma. Van alle 8 miljoen woningen zijn er 1,5 miljoen slecht geïsoleerd. Dat moet voor 2030 zijn opgelost. De campagne ‘Verbeter je huis’ moet mensen wijzen op de praktische mogelijkheden en op de vele subsidiemogelijkheden. ‘We kunnen mensen snel en direct helpen’, aldus De Jonge.