Kabinet roept gemeenten op bedden voor Oekraïners voorlopig beschikbaar te stellen aan asielzoekers

Een bus haalt asielzoekers op bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, eind april, de vorige keer dat het centrum vol was. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de nacht van dinsdag op woensdag werd het ruimtegebrek nog opgelost door asielzoekers te laten overnachten in de wachtruimten van de immigratiedienst IND in het aanmeldcentrum, om te voorkomen dat ze buiten moesten slapen. Voordat die ruimten in de loop van de avond opengingen, zaten en stonden asielzoekers buiten in het gras.

Tweede Kamerleden toonden zich woensdagochtend verontwaardigd. ‘Onacceptabel’, reageerde CU-Kamerlid Don Ceder. ‘De asielopvang is een puinhoop’, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Ook de staatssecretaris zei ‘strontchagrijnig’ te zijn en noemde de situatie ‘niet goed’. Hij overlegde woensdagmiddag met bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het lukte niet om de asielzoekers elders onder te brengen. Aan de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Groningen, heeft Van der Burg daarom gevraagd crisisnoodopvang te regelen in bijvoorbeeld sporthallen. In Ter Apel melden zich nu dagelijks tweehonderd asielzoekers. Zij zullen ook de komende dagen in eerste instantie in de wachtruimten moeten verblijven.

De grote problemen in Ter Apel spelen al langere tijd. In het aanmeldcentrum, dat een capaciteit van tweeduizend plekken heeft, is het vaak te vol. Eerder al bouwde het COA een tent aan de opvanglocatie, maar die moest van de gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) weer worden afgebroken.

Geen doorstroming

Bestuursvoorzitter Schoenmaker zei dat het COA al maanden tegen zijn grenzen aanloopt. ‘Dat uit zich altijd het eerst in Ter Apel.’ Omdat 17 duizend statushouders niet doorstromen naar woningen, zitten de reguliere azc’s ook vol en kunnen zij onvoldoende fungeren als achtervang. Het COA krijgt vanaf nu ambtelijke ondersteuning van het Rijk om zoveel mogelijk plekken te vinden. ‘Wij hebben vooral baat bij grotere locaties met plekken die we voor langere tijd kunnen gebruiken’, zei Schoenmaker.

Van der Burg heeft bij herhaling in de Tweede Kamer gezegd te streven naar vier aanmeldcentra in Nederland, verdeeld over noord, zuid, oost en west, in plaats van alleen Ter Apel. Hij zei in vergevorderd stadium te zijn over een tweede locatie. Maar zolang de bewindsman gemeenten niet kan dwingen om asielzoekerscentra in te richten, moet hij het hebben van zijn overredingskracht. Hij zei eerder tegen de Volkskrant zich ‘de blaren op de tong’ te praten en met de hoed in de hand het land rond te gaan op zoek naar capaciteit.

Voor de zomer laat Van der Burg de Tweede Kamer weten in hoeverre wettelijke dwang een optie is. Volgende week al wil hij de ministerraad een paar maatregelen voorleggen die geen wettelijke basis nodig hebben. Welke dat zijn, wilde hij woensdag nog niet zeggen. Volgens Schoenmaker komt het bij herhaling voor dat het COA een geschikte locatie ziet, maar dat de gemeente dan ‘nee’ zegt. ‘Dat gaat echt om duizenden plekken.’ Wat Schoenmaker betreft zou de staatssecretaris in zulke situaties over een dwangmiddel mogen beschikken.