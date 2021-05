Kabinet positief over versoepelingen, maar zekerheid is er nog niet

Onder een overdekt deel van de Rai in Amsterdam wordt kickboksles gegeven. Vanaf volgende week zou dit weer in een sportschool mogen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘We zetten stap 2, met een pauzeknop’, zo duidde demissionair premier Mark Rutte zijn eigen boodschap op de persconferentie dinsdagavond. ‘Het OMT zegt dat we stap 2 pas kunnen zetten als de daling van de instroom in ziekenhuizen op 20 procent zit’, zei Rutte. Dat percentage is nu nog niet bereikt, maar de verwachting is dat dat in de loop van deze week wel gebeurt. Dan kan op woensdag 19 mei de tweede stap worden gezet.

De definitieve beslissing wordt maandag genomen. ‘Dan kunnen we alsnog op de pauzeknop drukken’, zei Rutte. ‘We denken niet dat het zover zal komen, maar het is iets waarmee we rekening houden.’

Pauzeknop

Volgens de demissionair minister-president zou een negatief effect van de drukte op Koningsdag nog roet in het eten kunnen gooien. Vooral in Amsterdam zijn er aanwijzingen dat dit tot extra besmettingen heeft geleid. Maar, zei Rutte ook, ‘als we die 20 procent niet halen, maar de richting is wel goed, durven we het tóch aan.’

De cijfers van het RIVM onderbouwen het optimisme van het kabinet. De dalende trend zet op alle vlakken door, alleen nog net niet snel genoeg. Het RIVM signaleert nu 14 procent minder ic-opnamen dan op de piek van 21 april en 20 procent minder ziekenhuisopnamen.

Ook testen er sinds eind april steeds minder Nederlanders positief. In de afgelopen week zijn ruim 9 procent minder besmettingen gemeld dan de week daarvoor. Daar wordt het beeld wel wat vertroebeld door storingen in de GGD-systemen en minder testen tijdens de meivakantie. Met zo’n 6.700 besmettingen per dag zijn de cijfers desondanks een stuk lager dan de ruim 8.000 van eind april.

Er staan volgende week vooral recreatieve en economische versoepelingen op het programma. Bezoekjes aan de dierentuin, midgetgolfbaan en het pretpark worden weer mogelijk, net als zweten in de sportschool, baantjes trekken in een binnenzwembad en andere binnensport met maximaal twee mensen.

Buiten mogen bij stap 2 ook 27-plussers sporten, in een groep die maximaal dertig personen telt. Muziekleraren zouden hun leerlingen individueel weer in het echt les kunnen geven. Alle contactberoepen, sekswerkers incluis, mogen weer aan het werk.

Meeveren

Met de pauzeknop valt het definitieve besluit later dan ooit. Waar vorig jaar ‘1 juno’ als versoepeldatum maanden van tevoren in de agenda rood omcirkeld kon worden, moet het kabinet zich een jaar verder in een pandemie vol mutaties uiterst flexibel tonen, en de samenleving moet meeveren. De desbetreffende sectoren krijgen steeds minder tijd om zich voor te bereiden op een veilige opening. Bovendien zijn zowel stap 1 als 2 al een week uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke ingangsdatum.

Niet opgenomen in het stappenplan maar wel aangekondigd op de persconferentie dinsdagavond, is de ruimere opening van de terrassen. De planning is nu dat ze van 6 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds open mogen. Nu is dat nog tussen 12 uur ’s middags en 6 uur ’s avonds.

Ook wordt het wereldwijd negatieve reisadvies per 15 mei ingetrokken. Er zal weer per land een reisadvies worden uitgebracht in de gebruikelijke kleuren groen (veilig), geel (risico’s, kan oranje worden) en oranje. Bij die laatste categorie horen reizen alleen strikt noodzakelijk te zijn, is een PCR-test bij terugkomst verplicht en geldt in een sommige gevallen een quarantaineplicht. Over de implementatie van (Europese) vaccinatie- of immuniteitsbewijzen en het moment daarvan blijft nog veel onduidelijk.

Volgende stappen

De geplande mogelijkheid om overdekte doorstroomlocaties zoals musea te openen met sneltesten, komt er volgende week nog niet. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een wet die dit mogelijk moet maken, maar die moet nog wel door de Eerste Kamer. 19 mei komt daarmee dus te vroeg.

Het kabinet wil ook graag de middelbare scholen weer volledig openen, zonder anderhalve meter afstand tussen leerlingen. Er is aan het OMT een nieuw advies gevraagd, na dit advies wordt uiterlijk op 25 mei besloten of en wanneer het voortgezet onderwijs weer volledig open kan.

Op 1 juni overlegt het kabinet weer over versoepelingen. De derde stap wordt dus op z’n vroegst op 9 juni gezet, twee weken later dan in eerste instantie gepland.