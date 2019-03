Kabinet pakt plotseling door: energierekening omlaag, CO2-heffing voor bedrijven

Goedemiddag,

Onder druk wordt alles vloeibaar, zelfs het klimaatbeleid van Rutte III. Opeens blijkt een CO 2 -heffing voor het bedrijfsleven toch mogelijk. Evenals verlaging van de energiebelasting voor de huishoudens.

GESPREK VAN DE DAG

Het klimaat en de kosten

De doorrekening van de voorgestelde klimaatmaatregelen tot en met 2030 biedt voor alle politieke smaken wat wils. De linkse oppositie ziet zich gesterkt in de overtuiging dat het kabinet de eigen doelstellingen niet haalt zolang het geen forse ingreep durft te doen bij de grote vervuilende bedrijven. De rechtse oppositie ziet bevestigd dat een dergelijke grote gedragsverandering niet kan worden doorgevoerd zonder merkbare invloed op de inkomens.

Daar staat dan weer tegenover dat dat inkomenseffect overzichtelijk is. Het Centraal Planbureau rekent erop dat een doorsnee huishoudinkomen in 2030 als gevolg van het klimaatbeleid 1,5 procent lager is dan het zou zijn zonder klimaatmaatregelen. Dat is inclusief het beleid dat al van kracht is.

De maatschappelijke kosten van het klimaatbeleid worden inmiddels ook fors lager geraamd dan in eerdere berekeningen: 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar. Dat is geen bedrag dat door het kabinet niet valt op te vangen binnen de begroting. Ter vergelijking: de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting was ongeveer even duur.

Die boodschap zal vooral door de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie met grote vreugde zijn ontvangen. Zij gaan met de cijfers in de hand de komende tijd betogen dat het dus best kan; serieus klimaatbeleid voeren zonder de gewone Nederlander op afschrikwekkende kosten te jagen.

Want iets anders maken de berekeningen ook duidelijk: waar het beleid nog tekort schiet, komen niet de automobilisten of de huizenbezitters in beeld, maar de grote vervuilende bedrijven. Daar zal er meer drang aan te pas moeten komen om de gewenste gedragsverandering in gang te zetten. Het systeem met boetes dat het kabinet wilde invoeren, levert te onzekere resultaten op.

Maar een CO2-heffing, daar wilde het kabinet tot nu toe niet aan. Het meest opzienbarende nieuws van de dag was dan ook de reactie van de VVD-bewindslieden Rutte en Wiebes, die op een persconferentie dan toch door de bocht gingen: de belasting op de energierekening voor gewone huishoudens gaat ‘aanzienlijk omlaag', beloofde de premier. En het bedrijfsleven krijgt te maken met CO2-heffingen. Daarnaast zullen de plannen rond de auto's fors worden aangepast: minder subsidie op dure elektrische modellen, meer ondersteuning van de tweedehands markt.

De uitwerking en de details volgen later. De premier vond het, zo gaf hij toe, met het oog op de aanstaande verkiezingen belangrijk om nu de hoofdlijnen al te delen. ‘In de laatste week voor de verkiezingen werken we aan breed draagvlak. We nemen een aantal zorgen weg.’

Minder kosten voor burgers. Industrie gaat meer betalen.

EN DAN DIT NOG

Bruins buigt in inseminatiedebat

Kunstmatige inseminatie voor lesbische of alleenstaande vrouwen wordt de rest van het jaar toch vergoed. Met die mededeling reageert minister Bruins vandaag op de onrust die hij vorige maand veroorzaakte met zijn mededeling dat de behandeling voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet onder de basisverzekering valt. Bij hen is in tegenstelling tot vrouwen met een mannelijke partner die zonder hulp geen kinderen kunnen krijgen, immers geen sprake van medische noodzaak, zo redeneerde Bruins. Dat zorgde voor massaal protest in de doelgroep en nu dus voor een minister die tot inkeer komt. Op wat er na dit jaar gebeurt, wordt nog gestudeerd.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD) in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

