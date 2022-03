Kabinet pakt door: de snelweg bij Amelisweerd moet breder

Dronefoto van de A27 bij Amelisweerd. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar alternatieven, maar die hebben het kabinet vooralsnog niet kunnen overtuigen. Harbers sluit niet uit dat dat alsnog kan gebeuren, maar tegelijkertijd wil hij de voorbereidingen niet langer ophouden. Hij gaat er daarom nu formeel vanuit dat de wegverbreding er moet komen en heft de pauze in de voorbereidingen op. ‘Als de regio een alternatief gereed heeft, treden wij graag met de regio in overleg.’

De verbreding van de A27 bij Amelisweerd is deel van de geplande aanpassingen aan de ringweg rond Utrecht. De verbreding roept al jaren veel weerstand op, omdat daarvoor honderden bomen van het naastgelegen historische bos moeten worden gekapt. Eerdere snelweguitbreidingen leidden ook in de jaren zeventig en tachtig al tot felle protesten.

Harbers zet nu de lijn door van zijn voorganger Cora van Nieuwenhuizen. Die nam in 2020 het besluit tot verbreding. Omdat de Utrechtse regio als een ‘draaipunt’ van de Nederlandse economie wordt gezien en betere bereikbaarheid noodzakelijk is, paste het ministerie de Crisis- en herstelwet toe. Dat betekent dat het wegenproject van nationaal belang wordt geacht, waardoor lagere overheden er geen bezwaar tegen kunnen maken. De gemeente Utrecht en de provincie, beide tegenstander van de verbreding, werden daardoor buitenspel gezet.

Harbers’ besluit betekent nog niet dat de schop nu snel de grond in kan. Het ministerie moet eerst de stikstofberekeningen nog aanpassen aan de nieuwe normen. Die zijn veel strenger geworden sinds de Raad van State in 2019 oordeelde dat Nederland al jaren op onrechtmatige wijze te veel stikstofuitstoot toestaat nabij natuurgebieden. Als de berekeningen voor Amelisweerd zijn aangepast, moet diezelfde Raad van State nog beoordelen of het plan door de beugel kan.

De wegverbreding ligt niet alleen in Utrecht maar ook in politiek Den Haag gevoelig. De regeringscoalitie is verdeeld over het plan: VVD en CDA zijn voor, maar vooral D66 en de ChristenUnie kampen met fel protest in hun achterban. D66-leider Kaag maakte er een verkiezingsonderwerp van toen zij zich in de campagne van 2021 persoonlijk uitsprak tegen de bomenkap. Daarmee blies zij het verzet in de regio nieuw leven in. In de coalitie-onderhandelingen wist zij de verbreding vorig jaar echter niet definitief van tafel te krijgen.

Als leider van D66 klopt mijn hart voor de natuur. Als kind van Zeist klopt mijn hart voor de regio. Daarom ben ik ook tegen de verbreding van de A27 bij #Amelisweerd. Voor wie daar vragen over heeft, zeg ik het hier graag nog duidelijker dan in het #1Vdebat. #D66 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 15 maart 2021

Dat Harbers nu door wil met het plan, lokt teleurgestelde reacties uit in de regio. De actiegroep Vrienden van Amelisweerd is ‘uitermate verbaasd’ en wijst erop dat de zoektocht naar alternatieven nog in volle gang is. De actiegroep Amelisweerd niet Geasfalteerd zegt ‘woedend’ te zijn.