Kabinet overweegt toegangsbewijs nu ook voor horeca en kleine evenementen

Bezoekers tonen hun testbewijs bij de toegangspoort van het festivalterrein van Stereo Sunday Festival begin juli dit jaar. Beeld ANP

De minister zegt bezorgd te zijn over de ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders die niet gevaccineerd zijn of geen immuniteit hebben opgebouwd na infectie. Als een groot deel hiervan in korte tijd geïnfecteerd raakt, zouden de ziekenhuizen dit najaar weer vol kunnen lopen. Een bredere inzet van coronatoegangsbewijzen helpt dit te voorkomen, hoopt de minister.

Op dit moment wordt een dergelijk bewijs, te tonen als printje of via de app CoronaCheck, gevraagd bij evenementen als festivals en grote sportwedstrijden. Het kabinet was al van plan om een toegangsbewijs ook verplicht te stellen voor locaties en evenementen met meer dan 75 aanwezigen, maar overweegt nu dus om die verplichting nog verder uit te breiden. Op 14 september neemt het kabinet hierover een besluit, eventuele nieuwe regels moeten op 25 september ingaan.

Het kabinet wil binnenkort ook geld gaan vragen voor de nu nog gratis toegangstesten, waardoor er een financiële prikkel ontstaat om een inenting te halen. Dit ligt gevoelig: veel politieke partijen beschouwen het als een ongewenste vorm van ‘vaccinatiedrang’. Tijdens een persconferentie in augustus maakte Mark Rutte duidelijk dat hij hoopt dat betaalde tests de vaccinatiegraad omhoog drijft: ‘We willen af van die gratis tests. Dat maakt het minder aantrekkelijk niet gevaccineerd te zijn, hopen we.’

Het enthousiasme voor dit plan in de Tweede Kamer is bepaald niet overweldigend. In augustus kreeg minister De Jonge de krapst mogelijke meerderheid aan zijn kant voor dit plan: alleen Volt stemde mee met VVD, D66 en CDA. De financiële prikkel zou alleen maar sterker worden als ongevaccineerden telkens een negatieve test moeten tonen bij onder meer musea, sportevenementen en restaurants, zoals het kabinet nu overweegt.

In andere Europese landen, waaronder Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Griekenland, worden al toegangsbewijzen gevraagd voor bijvoorbeeld horecabezoeken. In Frankrijk leidde dit tot grootschalige protesten: honderdduizenden mensen ging de straat op.