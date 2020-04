Kabinet overweegt omstreden ‘Koreaanse aanpak’ corona

Een medewerker van de drive-in van een GGD testlocatie in Rotterdam. Beeld ANP

Zelfs het verplicht stellen van de techniek sluit het kabinet niet helemaal uit, bleek dinsdagavond op een persconferentie over de coronacrisis. ‘We willen dit alleen overwegen als de privacy gewaarborgd is, dat is het uitgangspunt’, benadrukte minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Niettemin is het voor het slagen van de techniek ‘nodig dat heel veel mensen hem gebruiken’, erkent hij. Ook een verplichting zal de minister daarom ‘de komende weken verkennen’.

Meer testen

De app wordt gekoppeld aan een forse uitbreiding van het aantal coronatests. Het kabinet moet ‘zo snel mogelijk een ‘search, test & protect-beleid’ invoeren’, schrijft het Outbreak Management Team dat het kabinet bijstaat. ‘Dat beleid moet zich richten op het testen van personen met klachten en hen isoleren indien positief voor het virus. Contacten worden vervolgens opgespoord, geïnformeerd en in quarantaine geplaatst’.

Maar hoe meer mensen positief testen op het virus, des te meer menskracht er nodig is om te achterhalen wie die contacten zijn. ‘Daarom kijken we naar apps, om de GGD’s daarbij te ondersteunen’, aldus De Jonge. Wie in de buurt van een geïnfecteerde is geweest, zou dan per app worden gewaarschuwd.

Wantrouwen

Omstreden is de strategie echter ook. Zo leidde de inzet van apps in Zuid-Korea tot verdeeldheid en wantrouwen, omdat de app zo nadrukkelijk de vinger wijst naar geïnfecteerden. ‘Mijn buren wisten meteen dat ik het was’, zei een 48-jarige Zuid-Koreaanse hoogleraar die positief testte afgelopen weekeinde tegen deze krant. ‘Voor mijn familie was het vervelend, omdat ze door sommige buurtbewoners met de nek werden aangekeken.’

Zelfs als het lukt persoonsgegevens anoniem te houden, heeft de app nadelen, denkt hoogleraar epidemiologie Jan Kluytmans (UMC Utrecht). ‘Dan krijg je een appje: u bent de afgelopen week in contact geweest met iemand die drager is van het virus, nu moet u binnenblijven’, schetst Kluytmans. ‘Zouden mensen zich daaraan houden? En hoeveel meldingen zouden onterecht zijn? Ik vraag mij af wat het toevoegt aan gewoon zeggen: blijf thuis als je milde klachten hebt.’

Twijfels

Hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC) uitte in deze krant vorige week al stevige twijfels. Dat Zuid-Korea succesvol lijkt in de aanpak van het virus, wil nog niet zeggen dat het opsporingssysteem daarvan de hoofdoorzaak is.

De Jonge gaf opnieuw aan het aantal coronatests verder te willen opvoeren, naar mogelijk 29 duizend per dag. Wie dan voor een test in aanmerking komt, liet de minister in het midden. Voorlopig zal het vooral gaan om mensen met een cruciaal beroep of personen uit een risicogroep, gaf hij aan.

Vals veiligheidsgevoel

Hoewel niemand twijfelt aan het belang van het testen van zorgverleners en kwetsbare groepen, vinden veel deskundigen het riskant om coronatests zomaar lukraak aan te bieden. De tests zitten er immers regelmatig naast, omdat het virus niet altijd meteen aantoonbaar is. Daardoor zouden ze een geïnfecteerde een vals gevoel van veiligheid geven, waarna die zijn omgeving zou kunnen besmetten. Bovendien zijn de spullen voor de tests, die per stuk zo’n 70 tot 80 euro kosten, niet onbeperkt beschikbaar, stellen de critici.

Behalve de ‘volg-app’ voor contacten overweegt De Jonge ook de inzet van een tweede, Nederlandse app, zei hij op de persconferentie. Die helpt gebruikers vroegtijdig ziekteverschijnselen te herkennen, zodat men zich op tijd kan isoleren.