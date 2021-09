Kabinet overweegt coronapas ook voor zorgpersoneel in te voeren

Het loslaten van de afstandsnorm is volgens het kabinet alleen mogelijk door tegelijkertijd een coronapas in te voeren. Beeld ANP

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bevestigde dinsdag tijdens de coronapersconferentie dat deze optie onderzocht wordt. De coronapas zou zo een alternatief kunnen zijn voor de vaccinatieplicht die in andere landen is ingevoerd voor zorgpersoneel. ‘Een vaccinatieplicht komt er in Nederland niet’, herhaalde De Jonge.

Ook buiten de zorg ziet De Jonge mogelijkheden om de coronapas op de werkvloer in te voeren. ‘Zo’n coronapas kan voor werkgevers heel praktisch zijn om een veilige werkomgeving te creëren voor bijvoorbeeld iemand die ernstig ziek is geweest en wil re-integreren.’ De Jonge gaat eerst nog in overleg met de Tweede Kamer en de sociale partners voordat er eventueel een wetswijziging wordt gemaakt.

Symbolisch einde

Zoals verwacht kondigden demissionair premier Mark Rutte en minister De Jonge dinsdag het einde van de anderhalvemeterregel aan. Beide bewindspersonen spraken van een ‘symbolisch moment’ in de strijd tegen het coronavirus.

Het loslaten van de afstandsnorm is volgens het kabinet alleen mogelijk door tegelijkertijd een coronapas in te voeren. Het Outbreak Management Team (OMT) vreest anders dat het virus zich toch weer snel gaat verspreiden onder de naar schatting 1,8 miljoen mensen in Nederland die nog geen immuniteit hebben.

In de horeca, bij vertoningen van kunst en cultuur, bij sportevenementen en festivals moeten bezoekers vanaf 25 september verplicht een QR-code laten zien. Wie niet gevaccineerd is of recent hersteld van corona moet zich laten testen. Daarnaast moeten horeca tussen twaalf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends gesloten blijven. Dat geldt ook voor discotheken en nachtclubs, die tot dusver helemaal gesloten waren.

Voor grote indoorevenementen zonder vaste zitplaatsen blijven ook beperkingen gelden. Slechts 75 procent van de capaciteit mag benut worden.

Veel onrust

De nieuwe maatregelen leiden tot veel onrust. Horeca-uitbaters zien er geen heil om coronapassen te controleren. De beperkte openingstijden blijven een doorn in het oog voor clubs en discotheken. Burgemeesters vrezen op hun beurt dat de coronapas moeilijk te handhaven zal zijn.

Premier Rutte probeerde de ergste kritiek voor te zijn door extra geld te beloven. Uitbaters van festivals en nachthoreca die omzetverlies hebben door de beperkende maatregelen krijgen mogelijk toch weer een compensatie, hoewel het kabinet aanvankelijk van plan was om alle steunpakketten te stoppen. Ook gemeenten kunnen op extra geld rekenen om meer handhavers aan te nemen.

Het kabinet durft niet te zeggen wanneer het coronatoegangsbewijs weer verdwijnt. Volgens premier Rutte is de situatie nu te onzeker om al een einddatum te noemen. Op 1 november komt er een nieuw ‘wegingsmoment’.

Verantwoordelijken

Premier Rutte en minister De Jonge legden de verantwoordelijkheid voor de beperkende maatregelen nadrukkelijk bij de mensen die zich weigeren te vaccineren. ‘Als iedereen zich zou laten vaccineren was dit niet nodig geweest’, aldus De Jonge. ‘Vaccineren is de weg naar vrijheid.’

Het kabinet wacht donderdag nog een zwaar debat in de Tweede Kamer. Zeker op de flanken bestaat bij partijen als PVV, FVD, BBB en Denk veel weerzin tegen de coronapas, die een verkapte vorm van vaccinatiedwang zou inhouden. Rutte en De Jonge vinden de kritiek zwaar overdreven en wijzen erop dat de coronapas bij voetbalwedstrijden al zonder veel problemen wordt toegepast.

‘De coronapas dwingt niemand tot vaccinatie’, herhaalde De Jonge. ‘Het ongemak voor niet-gevaccineerden valt in het niet bij de beperking die de hele samenleving zich moet opleggen door hun keuze om zich niet te vaccineren.’

Belangrijk instrument

De verwachting is dat een meerderheid in de Tweede Kamer uiteindelijk zal instemmen met het nieuwe pakket, ook omdat het OMT de coronapas als een belangrijk instrument ziet om een nieuwe piek in het aantal besmettingen te voorkomen. Voor partijen als de ChristenUnie, PvdA en SP is het daarnaast belangrijk dat het kabinet voorlopig geen eigen bijdrage gaat vragen aan mensen die zich moeten laten testen om ergens binnen te kunnen komen. Aanvankelijk was dat wel de bedoeling.

Op scholen gaan er ook lichte versoepelingen komen. Bij besmetting van één leerling hoeft niet meer de hele klas in het primair onderwijs in quarantaine. Voor hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrote van 75 man. Ook hoeven op scholen geen mondkapjes gedragen te worden. In het openbaar vervoer, in taxi’s en op luchthavens blijven mondkapjes wel verplicht.