Kabinet overweegt beperkingen nachtclubs en evenementen, 19.00 uur persconferentie

Poppodium Paradiso heropende eind juni de deuren weer op volledige capaciteit. Beeld ANP

Dat melden betrokkenen vrijdag aan de Volkskrant. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen de definitieve besluiten vrijdag om 19.00 uur in een persconferentie toelichten.

Het kabinet werkt nog uit wat het zou betekenen om te stoppen met het systeem van Testen voor Toegang. De afgelopen twee weken is gebleken dat dat systeem voor evenementen en uitgaansgelegenheden waar de anderhalve meter dan mag worden losgelaten niet waterdicht is. Met name in het nachtleven ging het goed mis. Voor bijvoorbeeld bioscopen of evenementen, waar bezoekers een plek krijgen toegewezen, kan het wel werken.

Betrokkenen erkennen dat het kabinet zoekt naar een evenwicht. Met de herinvoering van enkele maatregelen zou het kabinet ingrijpen terwijl de druk op de zorg laag is en ook niet lijkt toe te nemen. Omdat al veel ouderen en kwetsbaren gevaccineerd zijn, blijven de ziekenhuisbedden vooralsnog leeg. Verreweg de meeste besmettingen vinden op dit moment nog plaats in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, die over het algemeen niet ernstig ziek worden.

Long covid

Minister De Jonge zei eerder deze week dat de doelen van het kabinet – kwetsbaren beschermen en de zorg niet overbelasten – weliswaar niet bedreigd worden, maar dat het nu zo rap gaat dat wel heel veel jongeren besmet raken. Voorheen leek het kabinet zich daar geen zorgen om te maken, maar nu bekommert het zich op aandringen van veel artsen ook om de langdurige gezondheidsschade (long covid) op langere termijn.

Bovendien lopen grote groepen veertigers, vijftigers en zestigers die nog niet volledig gevaccineerd een groter risico alsnog ziek te worden of zelfs in het ziekenhuis te belanden. Ook ouderen en kwetsbaren bij wie het vaccin niet volledig aanslaat, lopen gevaar.

Met de maatregelen hoopt het kabinet ook de vakanties van veel Nederlanders te redden. Bij een te hoog aantal besmettingen kan Nederland door vakantielanden worden aangemerkt als een brandhaard. De gevolgen daarvan zijn onduidelijk, maar in het ergste geval kunnen landen eisen dat Nederlandse toeristen in quarantaine gaan na aankomst.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet andere versoepelingen terugdraait. Eerder werd afscheid genomen van het thuiswerkadvies. RIVM-baas Jaap van Dissel uitte daar deze week nog kritiek op. Dat is juist een effectieve maatregel met relatief weinig impact, benadrukte hij. Ook is nog niet bekend of met deze hoge besmettingscijfers en met de opmars van de veel besmettelijkere deltavariant de mondkapjesplicht terugkeert.