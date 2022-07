Kabinet overweegt asielopvang op zee en haalt drie grote cruiseschepen naar Nederland

Op het cruiseschip de Volendam in de Rotterdamse haven worden sinds april Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Beeld ANP / Hans van Rhoon

Dat heeft staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg woensdagavond bekendgemaakt na crisisoverleg. De drie grote cruiseschepen hebben inmiddels al de opdracht gekregen om naar Nederland te komen. Een van de schepen komt naar Velsen. Voor de andere twee blijkt het moeilijk om een locatie te vinden. Eerder zou een schip naar Vlissingen komen, maar de gemeente trok zich uiteindelijk terug.

Om de opvang toch mogelijk te maken, kijkt Van der Burg naar de mogelijkheid om de schepen voor de kust aan te leggen. De staatssecretaris kijkt ook of de opvang op zee juridisch kan. Zo moeten asielzoekers altijd van boord kunnen, anders is er sprake van opsluiting. Als het plan doorgaat, wil Van der Burg daarom loodsboten heen en weer laten pendelen tussen schip en kust.

Andere maatregelen

Het kabinet neemt nog meer maatregelen om de druk op de asielketen te verlichten. Zo moet het makkelijker worden om leegstaande gebouwen zoals oude hotels in te zetten als opvanglocatie. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers moet zulke gebouwen sneller kunnen aankopen, ook als er nog niet de juiste bestemming op zit. Gebouwen die nu niet in gebruik zijn, kunnen op die manier efficiënter worden ingezet.

Van der Burg denkt dat er ook ruimte kan worden gecreëerd door Oekraïense vluchtelingen anders over Nederland te verdelen. Zo zijn er gemeenten die niet zitten te wachten op asielzoekers, maar wel Oekraïners verwelkomen. Door de opvang van Oekraïense vluchtelingen zoveel mogelijk daar te concentreren, hoopt de staatssecretaris plek vrij te maken in gemeenten die wel bereid zijn om asielzoekers op te vangen. Momenteel zijn er nog zo’n drieduizend voor Oekraïners bestemde opvangplekken in Nederland over.

Het kabinet kijkt ook nog steeds naar nieuwe grote opvanglocaties door het land. Van der Burg heeft onder meer gevraagd of daarvoor nog plek is op terreinen van Defensie.

Druk op de asielketen

Met de reeks maatregelen wil het kabinet de druk op de asielketen verlichten. De afgelopen maanden loopt het op alle fronten vast. Gemeenten zijn niet bereid om opvangplekken vrij te maken. Deze week sliepen er enkele honderden asielzoekers noodgedwongen voor de ingang van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook is er nauwelijks doorstroom van asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen en daarom recht hebben op een reguliere woning.

Met de extra opvangplekken moeten volgens Van der Burg zo’n drieduizend asielzoekers een dak boven het hoofd krijgen. Het is nog onduidelijk of er meer nodig is om de crisis het hoofd te bieden, maar Staatssecretaris Van der Burg heeft in ieder geval verdere stappen aangekondigd. Eerder deze maand zei hij al de zogenoemde free riders, gemeenten die helemaal niet bijdragen aan de problematiek van de asielopvang, aan te pakken. Daarnaast moet er in Bant (gemeente Noordoostpolder) een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers komen. De gemeente heeft daar nog niet mee ingestemd.