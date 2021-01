Kabinet overlegt koortsachtig over aanvullende steun om het bedrijfsleven te stutten

Bij het Haagse café-restaurant Luden creëren ze een plek voor afhaalmaaltijden. Beeld Arie Kievit

De problemen in het midden- en kleinbedrijf worden nu nijpend. Winkels zitten met onverkochte voorraden die niet langer houdbaar zijn. Denk aan modewinkels met voorraden winterkleren. Zij moeten nu de zomercollectie inkopen, maar missen daarvoor het geld, omdat de winteromzet wegviel.

December is voor veel winkels de topmaand, maar de omzetpiek is weggevallen door de sluiting van niet-essentiële winkels. Daarom wordt in Den Haag gepraat over een regeling voor ‘onverkochte voorraden’.

Ondernemers krijgen sinds maart vorig jaar een groot deel van de loonkosten vergoed, en vullen die aan uit bedrijfsreserves. Die beginnen her en der op te raken. Dat stelt het kabinet voor een dilemma: als die bedrijven failliet gaan, is alle tot dusverre gegeven loonsteun vergeefs geweest. Daarom wordt ook gepraat over extra loonsteun en aanvulling van reserves.

Bodem van de kas in zicht

Voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bij minimaal 30 procent omzetverlies is de subsidie de helft van de vaste lasten. Is de omzet volledig weggevallen, dan is de subsidie 70 procent. Er wordt maximaal 30 duizend euro per maand uitbetaald. Ondernemers moeten dus een deel van de vaste lasten zelf betalen. Dat wordt voor sommige bedrijven lastig omdat de bodem van de kas in zicht is.

Grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers) krijgen geen TVL. Ook zij raken in financiële problemen. Daarom wordt gepraat over uitbreiding van de regeling. Ook zij zouden er aanspraak op kunnen gaan maken. Tevens zou het maximumbedrag omhoog kunnen.

Uitbreiding van de TVL zou toegespitst kunnen worden op bedrijven die door hun reserves heen raken, maar dat maakt de uitvoering complex. Dat is steeds de spagaat waarin het kabinet zit. Simpele, algemene maatregelen zijn snel uitvoerbaar, maar fraudegevoelig. Hoe specifieker de maatregelen, des te lastiger is de uitvoering. Tot nu toe koos het kabinet voor simpele maatregelen met de oproep daarvan geen misbruik te maken.

‘Coronaverlof’

Daarnaast wordt gesproken over ‘coronaverlof’ voor werknemers die thuiswerken en kleine kinderen over de vloer hebben omdat de basisscholen dicht zijn. Hulp bij thuisonderwijs hindert de productiviteit van deze werknemers. Dat stoort werkgevers.

Om fricties te voorkomen wordt gedacht aan een uitkering voor thuiswerkende werknemers met kinderen tot 12 jaar. Die uitkering zou de loonkosten voor een paar uur per dag of per week kunnen vergoeden. Deze uitkering zou door het UWV uitbetaald worden.