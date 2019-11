Kabinet op de schop door langdurige ziekte van vicepremier Kajsa Ollongren

Minister Kajsa Ollongren. Beeld ANP

Ollongren onderging na het zomerreces een operatie aan de bijholtes. Bij die medische ingreep is ‘een complicatie gebleken’, maakte het kabinet vrijdag bekend. Vorige maand bleek al dat het herstel langer duurde dan verwacht. Haar staatssecretaris Raymond Knops verving haar zolang bij debatten en in de ministerraad.

In de tussentijd heeft Ollongren enkele keren geprobeerd haar werk weer op te pakken, maar zij kreeg steeds een terugslag. Op doktersadvies houdt de D66’er nu in ieder geval tot en met het kerstreces rust.

Minister erbij

Bij het verdelen van haar taken kiest de kabinetsploeg voor een forse herschikking: Knops mag zich voorlopig minister van Binnenlandse Zaken noemen, maar om hem te ontlasten komen onderdelen van Ollongrens portefeuille bij andere bewindslieden terecht. Zo wordt partijgenoot en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vicepremier en ontfermt Ank Bijleveld (Defensie) zich over de geheime dienst AIVD.

Het kabinet krijgt er bovendien een minister bij in de persoon van Stientje van Veldhoven. Zij is nu nog staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, maar mag zich zolang Ollongren ziek is minister van Milieu en Wonen noemen en wordt zo verantwoordelijk voor de woningmarkt. Een voor de hand liggende keuze, aangezien de D66’er al de leiding had bij het zogeheten Pfas-beleid, dat met de stikstofproblematiek de reden is voor het stilvallen van de bouw van nieuwe woningen.

Unieke constructie

Om Van Veldhoven niet te overvragen, neemt inframinister Cora van Nieuwenhuizen voorlopig het openbaar vervoer en het spoor op zich. Zo komen er in totaal vijf bewindslieden aan te pas om het wegvallen van Ollongren op te vangen.

Een unieke constructie, zegt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. Meestal neemt één andere minister alle taken van de afwezige tijdelijk over, of schuift hooguit de staatssecretaris door. Van den Braak valt vooral de nieuwe ministerspost op. ‘Ollongrens vervanger Knops is CDA’er. Misschien wilde D66 geen zetel in de ministerraad verliezen.’

In een mail aan alle D66-leden spreekt Ollongren van ‘een heel dubbel gevoel’. ‘Aan de ene kant vind ik het moeilijk dat ik mijn eigen werk niet kan doen, maar tegelijkertijd is het fijn dat collega’s mijn portefeuilles willen waarnemen. Ik ben ze daar dankbaar voor en ik weet zeker dat ze het uitstekend zullen doen.’