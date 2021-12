Kabinet: ‘Onzekerheid over omikron dwingt tot sluiting bso en basisscholen’

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Beeld ANP

Dat maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond bekend op een persconferentie. Verder worden vrijwel alle nu geldende regels verlengd tot en met vrijdag 14 januari. De avondlockdown blijft van kracht. Ook met Kerst en de jaarwisseling geldt het dagelijks maximum van vier bezoekers van 13 jaar of ouder. Daarnaast roept het kabinet iedereen op een thuistest te doen voorafgaand aan een huisbezoek aan anderen en ook thuis voldoende afstand te houden. ‘En in geen geval ga je ergens op bezoek als je klachten hebt’, aldus premier Rutte.

De basisscholen sluiten hun deuren vanaf aanstaande dinsdag. Maandag mogen ze desgewenst nog een dag openblijven indien ze die tijd nodig hebben om de noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen en voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, zoals in de vorige lockdowns. De buitenschoolse opvang (bso) is tijdens de kerstvakantie wel geopend.

Uitdrukkelijke wens OMT

Het kabinet hoopt dat de schoolsluiting genoeg adempauze biedt om te voorkomen dat op school besmette kinderen gedurende de kerstdagen oudere familieleden besmetten, met nieuwe druk op de ziekenhuizen tot gevolg.

De bewindslieden komen daarmee tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het OMT, dat de afgelopen weken herhaaldelijk aandrong op verlenging van de kerstvakantie. Die oproepen leken lange tijd aan dovemansoren gericht. Diverse bewindslieden vonden tot voor kort dat sluiting van de basisscholen disproportioneel was, al sloten ze die ook nooit helemaal uit.

De opkomst van de omikronvariant speelt een belangrijke rol bij de koerswijziging. Het OMT zegt nog geen goed zicht te hebben op de gevolgen van de hogere besmettingsgraad van deze variant, maar maakt zich wel zorgen over een mogelijke nieuwe golf. Eind deze week hoopt het OMT daarover meer gegevens te hebben, maar die komen te laat om dan alsnog een scholensluiting voor te bereiden. Het kabinet neemt daarom het zekere voor het onzekere.

Daarbij speelt mee dat vooral de bovenbouw van het basisonderwijs nog steeds een belangrijke besmettingshaard is. In het voortgezet onderwijs speelt dat minder, omdat daar inmiddels veel kinderen zijn gevaccineerd.

Landen als België en Denemarken kwamen eerder al tot het besluit om het basisonderwijs vervroegd stil te leggen. Portugal besloot juist tot een schoolsluiting in de week ná de kerstvakantie, opdat eventuele besmettingen die zijn opgelopen tijdens de feestdagen zich daarna niet in de klaslokalen kunnen verspreiden.

Veel onzeker over omikron

De zorgen in het OMT over de omikronvariant hebben inmiddels ook het kabinet geheel in de greep, benadrukten Rutte en de De Jonge dinsdagavond. ‘Nu gaat het nog om 1 procent van alle besmettingen’, aldus De Jonge, ‘maar we leren uit andere landen dat dat heel snel gaat stijgen. Er is veel dat we nog niet weten, zoals hoe ziekmakend deze variant is.

‘We weten wel dat de omikronvariant zich sneller verspreidt dan de deltavariant en dat zich minder goed laat tegenhouden door opgebouwde immuniteit. Een nieuwe golf is te verwachten. Daartegen moeten we ons schrap zetten.’

Mogelijk nieuwe maatregelen

De Jonge hield nadrukkelijk de optie open dat het OMT-advies van eind deze week zal leiden tot nieuwe maatregelen voor de feestdagen. In elk geval belooft het kabinet een forse versnelling van de boostercampagne. Iedere 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden, in de hoop dat dat helpt om de bescherming tegen die variant te verbeteren en verspreiding tegen te gaan.

De Jonge herhaalde zijn oproep aan alle Nederlanders om zich te laten vaccineren. Hij heeft geen enkel begrip meer voor mensen die een beroep doen op hun vrijheid om zich niet te laten vaccineren. ‘Het recht om je niet te laten vaccineren kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden. Bescherm jezelf, bescherm elkaar en bescherm de vrijheid die we op het virus te herwinnen hebben.’