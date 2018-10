Kabinet onderzoekt ook veiligheid scootmobiel

Het kabinet laat de veiligheid van de scootmobiel onderzoeken. Dat gebeurt in de nasleep van het dodelijke ongeluk met een Stint in Oss en het onderzoek naar die elektrische bolderkar. De twee elektrische voertuigen hebben een vergelijkbaar remmechanisme.

Het consumentenprogramma Kassa (BNN-VARA) bestempelde de scootmobiel zaterdag als het ‘gevaarlijkste vervoermiddel’ op de Nederlandse wegen. Het aantal dodelijke ongelukken met het voertuig ligt al jaren hoger dan met de fiets of de auto. In zes jaar tijd verdubbelde het aantal dodelijke ongevallen naar 38 in 2016.

In antwoord op Kamervragen kondigde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid de scootmobiel onderzoekt. ‘Deze kwetsbare groep moet zich veilig kunnen verplaatsen.’

Er is weinig onderzoek gedaan naar mogelijke technische oorzaken van de ongelukken met scootmobielen. Veelal wordt gewezen op kwetsbaarheid van de doelgroep, maar experts stelden in Kassa ook dat het gecombineerde gas- en remsysteem van de scootmobiel voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Om te remmen moet de hendel aan het stuur worden losgelaten. Terwijl een menselijke reflex juist is om erin te knijpen.

Op hol

Het mechanisme heeft nu de aandacht getrokken, omdat het erg lijkt op dat van de Stint. Vier kinderen kwamen vorige maand in een Stint om het leven op een spoorwegovergang in Oss. Veel signalen wijzen erop dat de bolderkar remproblemen had.

Inmiddels heeft het kabinet de Stint van de weg gehaald in afwachting van technisch onderzoek. Hieruit moet bijvoorbeeld blijken of een losse kabel in het mechanisme een rol heeft gespeeld. De Stint zou daardoor mogelijk op hol zijn geslagen. Het is de vraag of dit ook bij scootmobielen kan gebeuren. Ook wordt onderzocht of de werking van magnetische velden rond spoorwegovergangen invloed heeft op elektrische voertuigen.

Stuurfouten

Veilig Verkeer Nederland (VVN) benadrukt dat veel bestuurders niet goed kunnen omgaan met hun scootmobiel. VeiligheidNL deed in 2012 onderzoek waaruit bleek dat 27 procent van de ongevallen werd veroorzaakt door stuurfouten van de bestuurder. Mensen rijden tegen een te hoge stoep of nemen te scherpe bochten, waardoor de scootmobiel omvalt.

50PLUS-Kamerlid Van Brenk wil daarom dat meer mensen een cursus krijgen. VVN geeft trainingen, maar eigenlijk zouden leveranciers dat ook moeten doen. ‘Sommige gemeenten geven al trainingen,’ aldus staatssecretaris Van Veldhoven. ‘Maar ook de rijvaardigheid zal door het SWOV worden meegenomen in het advies’, beloofde zij.