Kabinet: niet de bedoeling dat militairen voortaan eigen uniform aanschaffen

Het kabinet bezweert dat het niet de bedoeling is dat Nederlandse militairen voortaan zelf hun uniformen moeten aanschaffen. Het kledingtekort voor een oefening in Noorwegen is een incident, ontstaan door een inschattingsfout van Defensie.

Dit heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dinsdag gezegd in de Tweede Kamer, in een poging de verontwaardiging daar wat te sussen nadat De Telegraaf had gemeld dat ruim duizend militairen zelf hun kleding hebben moeten aanschaffen voor een oefening volgende maand in Noorwegen.

Defensie heeft de warme kleding niet op voorraad omdat de inschatting was dat de temperatuur nog niet zodanig zou zakken dat speciale kleding nodig zou zijn. Ervaringen in Litouwen hebben tot een andere conclusie geleid, zegt de staatssecretaris. Maar het kledingbedrijf van de landmacht, de KPU, kon de militairen niet alsnog op tijd van de juiste kleding voorzien. Daarom moesten de militairen zelf op zoek naar hun winterkleding.

Kamer geschrokken

De Kamer reageert geschrokken op het nieuws. De SP noemt het ‘super gênant’ en het CDA vindt het een ‘bizarre gang van zaken’. Het VVD-Kamerlid André Bosman vroeg de staatssecretaris in het vragenuur om een verklaring: ‘Onze mannen en vrouwen hebben gewoon goede spullen nodig.’ Hij vindt dat de veiligheid en de bijbehorende middelen de verantwoordelijkheid zijn van de werkgever. Visser is het daarmee eens. Wel haalde ze een misverstand uit de lucht: ‘Het gaat bij deze kwestie om onderkleding en niet om gevechtskleding.’ De staatssecretaris ontkende ook dat de militairen het geld zelf moeten voorschieten. ‘Zij krijgen een voorschot om de kleding aan te schaffen.’

De Kamer begrijpt niet hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan. Er is geld bij Defensie voor de aanschaf van de kleding. Er zijn bedrijven die de kleding op tijd kunnen leveren. En toch is het Defensie-kledingbedrijf niet in staat dit voor elkaar te krijgen, terwijl een individuele militair wel tijdig zijn kleding weet aan te schaffen. De staatssecretaris geeft toe dat het de KPU niet is gelukt maar wil geen oorzaak noemen. Ze wees slechts op het feit dat de oefeningen naar koudere gebieden zijn verplaatst.

‘Proberen’

CDA-Kamerlid Bruins Slot vraagt zich af wat er gebeurt als een militair niet de juiste spullen heeft aangeschaft. De staatssecretaris kan geen toezeggingen doen over de controle van het materiaal. ‘We gaan het proberen.’

Het beeld van achterstallig onderhoud binnen het leger wil Visser bestrijden. ‘Alle mannen en vrouwen die nu op missie gaan, krijgen nieuwe gevechtskleding.’ Ze benadrukt dat er in de komende periode ‘substantiële investeringen’ worden gedaan in bijvoorbeeld de pensioenen, het materiaal en reserveonderdelen. Het is alleen de vraag wanneer al die investeringen ook merkbaar worden voor het defensiepersoneel.