Kabinet neemt schulden slachtoffers toeslagenaffaire over

Gedupeerden van het toeslagenschandaal demonstreren op de Dam. Beeld ANP

Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën dinsdag aan de Tweede Kamer. Die had eerder nadrukkelijk gevraagd om een oplossing voor het schuldenprobleem. Een deel van de gedupeerden zit diep in de rode cijfers doordat de Belastingdienst hun confronteerde met de terugvordering van torenhoge bedragen aan kinderopvangtoeslag. Hierdoor konden zij hun rekeningen vaak niet meer op tijd betalen.

Hersteloperatie

Het overnemen van de schulden is deel van de hersteloperatie die in december 2020 in gang is gezet. Ongeveer 20 duizend gedupeerde ouders kunnen ieder minstens 30 duizend euro tegemoetzien om de onterechte terugvordering van hun kinderopvangtoeslag recht te zetten. Duizenden van hen zullen daarnaast een aanvullende schadevergoeding krijgen, op grond van een individuele beoordeling van hun dossier. Van Huffelen werkt ook nog aan een schaderegeling voor ex-partners en kinderen van gedupeerde toeslagontvangers.

De schuldsanering moet ook voorkomen dat een deel van de ouders hun tegemoetkoming van 30 duizend euro meteen kwijt is aan aflossingen. Van Huffelen schreef eerder aan de Kamer dat dit in zo’n negenhonderd gevallen dreigt te gebeuren. De gemeente Rotterdam loste eerder deze maand al de schulden af van de Rotterdamse gedupeerden. De gemeente had geen zin om nog langer te wachten op actie van de Rijksoverheid.

Het kabinet beschouwt de aflossing van schulden als een complex probleem, omdat het in de praktijk lastig is te bepalen in hoeverre schulden direct samenhangen met het gedrag van de Belastingdienst. Net als eerder met de uitbetaling van het standaardbedrag van 30 duizend euro, heeft Van Huffelen nu besloten niet meer al te nauw te kijken. ‘Dat betekent dat het risico wordt geaccepteerd dat er ook schulden worden gecompenseerd die geen verband houden met de problemen met de kinderopvangtoeslag.’

Met de schuldenaflossing hoopt het kabinet in elk geval de betalingsachterstanden op te lossen. Van Huffelen studeert nog op een eventuele regeling voor zakelijke schulden en consumptieve kredieten. ‘Ik wil voorkomen dat gedupeerde ouders gebukt blijven gaan onder een schuldenlast, maar het is niet de bedoeling dat reguliere leningen die zijn gebruikt voor het kopen van een auto of tv worden kwijtgescholden, voor zover hier geen betalingsachterstanden zijn.’

BKR-registratie

De Tweede Kamer wil dat ouders in de komende jaren ook niet langer worden achtervolgd door de registratie van hun schulden bij het kredietregistratiebureau BKR, waardoor zij bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komen voor een hypotheek. Van Huffelen deelt die wens, maar benadrukt dat negatieve BKR-registraties alleen door schuldeisers zelf kunnen worden verwijderd. Zij is daarover nu in gesprek met de banken, zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere koepels van grote schuldeisers.

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer dat inmiddels ruim 14 duizend ouders het bedrag van 30 duizend euro uitgekeerd hebben gekregen, vooruitlopend op de volledige behandeling van hun dossiers. Ruim 1.900 dossiers zijn nu volledig beoordeeld. Een deel van die ouders heeft daarna nog extra geld uitbetaald gekregen.

Een groep van 1.300 ouders heeft volgens Van Huffelen recht op compensatie, maar is vooralsnog onvindbaar. Naar hen is een zoekactie gestart.