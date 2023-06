Kabinet neemt plan van toeslagenouders en prinses Laurentien voor snellere schadevergoeding over

Enkele toeslagenouders met prinses Laurentien (rechts). Beeld Frank de Roo

De toezeggingen, die het kabinet vrijdag vastlegde tijdens de ministerraad, zijn bedoeld om de afhandeling van de toeslagenaffaire te versnellen. Dat is broodnodig: bijna tweeënhalf jaar na presentatie van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn bijna 30 duizend ouders erkend als gedupeerden, maar heeft slechts 35 procent van hen duidelijkheid over het totale schadebedrag. Het kabinet verwacht de operatie met de oude werkwijze pas in 2025 af te ronden.

De nieuwe werkwijze neemt het kabinet in grote lijnen over uit een plan ontwikkeld door toeslagenouders en prinses Laurentien, met hulp van letselschadespecialisten van verzekeraars Aegon en Achmea. Volgens dat plan krijgen ouders na het invullen van een uitgebreide vragenlijst een vaststellingsovereenkomst voorgelegd met daarin een schadebedrag. Ze mogen zelf besluiten of ze daar wel of niet mee akkoord gaan.

De precieze details van de alternatieve route heeft het kabinet nog niet uitgewerkt. Zo is onduidelijk wie het gaat uitvoeren en of er gewerkt zal worden met dezelfde normbedragen als in het plan van de toeslagenouders en prinses Laurentien. De toeslagenouders zelf pleiten ervoor dat een organisatie buiten de overheid het plan gaat uitvoeren.

Ouders mogen zelf kiezen of ze de gebruikelijke route van schadeafhandeling nemen, via de Commissie Werkelijke Schade, of de alternatieve route. In een brief over de afhandeling van de toeslagenaffaire belooft staatssecretaris Aukje de Vries (VVD) ouders advies over welke route het best bij hun past, en begeleiding bij het opstellen van hun schadeoverzicht. Voor dat laatste overweegt De Vries om ‘externe partijen’ in te schakelen.

‘Ik wil niets liever dan dat ouders dit zo snel mogelijk af kunnen ronden en verder kunnen met hun leven’, zegt De Vries. ‘Daarom blijven we telkens zoeken naar mogelijkheden om de hersteloperatie te verbeteren. Voor mij is belangrijk dat ouders meer zelf de keuze hebben bij de verschillende stappen in het herstelproces.’

Minder bezwaren voorgelegd

Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen die niet in het plan van prinses Laurentien en de toeslagenouders voorkomen. Ten eerste zal het kabinet minder vaak bezwaren apart voorleggen aan de Bezwaaradviescommissie. Dat moet ertoe leiden dat ouders die in bezwaar gaan tegen een besluit, sneller duidelijkheid krijgen.

Ook krijgen ouders de kans om zelf een zienswijze in te dienen op het besluit over hun schadebedrag. Naar aanleiding van die zienswijze kan het besluit nog worden aangepast, waardoor het aantal ouders dat in bezwaar gaat zou moeten dalen.

Ten tweede wil het kabinet ouders sneller inzage geven in hun dossier. Om dat te bereiken moet de Uitvoeringsdienst Herstel Toeslagen zoveel mogelijk met één type dossier gaan werken, en wordt er minder strak gecontroleerd of alle persoonsgegevens van derden in de dossiers zijn weggelakt.

De voorgestelde maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Ook wordt getoetst of ze uitvoerbaar, juridisch houdbaar en betaalbaar zijn. Daar moet eind deze maand meer duidelijkheid over zijn.