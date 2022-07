Kabinet neemt maatregelen tegen spionage in de diaspora: buitenlandse beïnvloeding strafbaar

Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid, op het Binnenhof. Beeld ANP -Bart Maat

Het offensief tegen deze zogeheten diaspora-spionage is deel van de nieuwe spionagewet die de ministerraad vrijdag heeft goedgekeurd. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer.

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid reageert met het voorstel op recente waarschuwingen van de inlichtingendiensten dat onder meer Turkije, Iran en China zich nadrukkelijk richten op beïnvloeding van hun migranten in Nederland. Ook over beïnvloeding van de Eritrese gemeenschap in Nederland vanuit Eritrea verschenen in de afgelopen jaren zorgelijke berichten.

Immigranten zijn kwetsbaar omdat ze vanwege familie en bezittingen vaak een band met het land van herkomst moeten onderhouden. ‘Gebruik makend van deze noodzaak en behoefte kunnen overheden impliciete en expliciete druk leggen op de gemeenschap om zich te conformeren’, rapporteerden de diensten vorig jaar in het Dreigingsbeeld statelijke actoren. ‘De druk van beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten leidt er toe dat individuen en groepen zich niet altijd openlijk kritisch uit durven te laten. Dat geldt in bepaalde gevallen ook voor Nederlandse wetenschappers die internationaal opereren.’

Een land kan bijvoorbeeld tot doel hebben een groep dissidenten de mond te snoeren of invloed te krijgen op zijn (ex-)landgenoten in Nederland. Sommige landen willen critici van het plaatselijke regime onder druk zetten en proberen ook de gemeenschap druk op hen te laten uitoefenen. ‘Het politieke, economische en maatschappelijke systeem wordt op deze manier ondermijnd', waarschuwt de inlichtingendienst AIVD.

Yesilgöz benadrukt dat normaal contact en samenwerking met buitenlandse overheden niet strafbaar moet worden. ‘Nederland is een open samenleving, waarbinnen contact met buitenlandse overheden, bedrijven, wetenschappers, journalisten en tussen burgers mogelijk is en moet blijven.’

Daarom is alleen sprake van strafbare spionageactiviteiten als gedragingen worden verricht voor buitenlandse overheden ‘die schade toebrengen aan zwaarwegende Nederlandse belangen, zoals de nationale veiligheid en de veiligheid van personen’. Ook moet worden aangetoond dat de aangeklaagde zich er van bewust is ‘dat hij gevaar in het leven roept voor deze belangen en dit ook beoogt of op de koop toe neemt’.

Uitbreiding van de definitie

Het diaspora-voorstel is deel van een nieuwe spionagewet waarmee het kabinet over de hele linie harder wil optreden tegen mensen die werk verrichten voor buitenlandse mogendheden en daarmee hier de veiligheid in gevaar brengen. Op het moedwillig ophalen en bezorgen van pakketjes, het volgen van personen en het verspreiden van informatie komen forse gevangenisstraffen te staan.

In recente rapportages van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) worden vooral Rusland en China genoemd aan als landen ‘die zich bezighouden met heimelijke politieke beïnvloeding gericht op Nederland’.

Omdat niet al die activiteiten nu al strafbaar zijn, verbreedt Yesilgöz het begrip ‘spionage’ aanzienlijk: het klassieke begrip, waaronder het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen, wordt uitgebreid met nieuwe activiteiten. Op werk voor buitenlandse mogendheden waardoor niet direct staats- of bedrijfsgeheimen worden onthuld maar waardoor hier wel de veiligheid in gevaar komt, komen gevangenisstraffen van maximaal 8 jaar te staan.

Yesilgöz denkt met name aan mensen die klusjes verrichten voor inlichtingendiensten van andere landen, zoals het smokkelen van documenten over de Nederlandse grens. Ook personen die anderen in opdracht van andere landen aanzetten tot dat soort handelingen worden strafbaar. De straffen op het schenden van computerdelicten gaan met eenderde omhoog als Justitie kan aantonen dat er in opdracht van een andere regering is gehandeld.