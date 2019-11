Kabinet neemt de sluiproute over rechts: regels voor jonggehandicapten aangepast

Thierry Baudet en Kees van der Staaij in de Tweede Kamer op de dag na de verkiezingen voor de provinciale staten. Beeld ANP - Robin Utrecht

Het gaat om de eerste grote wetswijziging die door de Tweede Kamer is aangenomen sinds het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verloor. De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU heeft sindsdien steun nodig van oppositiepartijen voor een meerderheid in de senaat. Die steun moet in de Tweede Kamer al verworven worden omdat de Eerste Kamer alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan zeggen tegen wetgeving. In de praktijk stemmen partijen in beide Kamers vrijwel altijd hetzelfde.

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) stelt een reeks technische wijzigingen voor van de regelingen voor jonggehandicapten. Nu zijn er verschillende regelingen voor mensen die van jongs af gehandicapt zijn. Het maakt verschil of zij vóór 2010 als gehandicapt werden erkend, tussen 2010 en 2015 of daarna. Van Ark wil harmonisatie van de onontwarbare kluwen aan regelingen. Het doel is dat jonggehandicapten makkelijker kunnen doorleren en werk vinden. Dat is een vereenvoudiging van de bureaucratie. Maar omdat voor de ene groep de regelingen nu beter zijn dan voor de andere groepen, kan het zijn dat een groep er straks op achteruitgaat. De vakbeweging en jonggehandicapten werden de afgelopen weken niet moe daarop te wijzen.

Daartegen ageerde ook de hele oppositie bij de behandeling van het wetsvoorstel. ‘Links’ nam daarbij het voortouw. PvdA, SP en GroenLinks eisten forse verbeteringen. Daarbij dachten zij de andere oppositiepartijen mee te krijgen. Maar de SGP stelde tijdens het debat plots een soberder verbetering voor waarbij Forum voor Democratie zich aansloot, hoewel die partij niet aan het debat meedeed. Daarmee zijn de coalitiepartijen akkoord gegaan. Met de steun van SGP en Forum is de coalitie verzekerd van een meerderheid in de Eerste Kamer.

Daardoor staat ‘links’ buitenspel. Zowel Jasper van Dijk (SP) als Gijs van Dijk (PvdA) zijn bitter teleurgesteld. Zij vinden dat deze wet eigenlijk alleen met ‘breed draagvlak’ gewijzigd kan worden – lees: hun steun. ‘Dit kabinet’, zegt Gijs van Dijk, ‘zegt sociale regels te maken, maar krijgt alleen steun van de SGP en Forum van Democratie. Daarmee laat dit kabinet haar ware gezicht zien, het is nog rechtser en nog meer van de Bijbel dan het al was. Voor een groep mensen met een arbeidsbeperking is dit een onnodige en harde bezuiniging.’

Het is niet de eerste keer dat SGP en Forum samen optrekken. Zij steunden dit voorjaar ook al als enige oppositiepartijen de wijzigingen van het arbeidsrecht die minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken door het parlement loodste, maar toen was de coalitie nog niet afhankelijk van oppositiesteun.