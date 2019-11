Kabinet neemt besluit: snelheid op veel snelwegen terug naar 100 km/u

Ecoduct Jac. P. Thijsse overbrugt de A12 en verbindt de natuurgebieden Planken Wambuis en Reijerscamp. Beeld Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie

Na maanden van crisisoverleg, juridische verkenningen en brainstormsessies is het kabinet tot de conclusie gekomen dat er maar één serieuze opties overblijft om op korte termijn de woningbouw en een tiental grote rijksinfrastructuurprojecten vlot te trekken: een verlaging van de maximumsnelheid.

De afgelopen dagen lagen er drie doorgerekende scenario’s op tafel. In één variant zou de snelheid op alle wegen binnen een kilometer van natuurgebieden naar beneden gaan, in de tweede variant gold dat voor alle wegen binnen drie kilometer van Natura2000-gebieden en in de derde variant was er sprake van een algehele snelheidsverlaging in heel Nederland.

Uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is inmiddels duidelijk geworden dat de eerste twee varianten waarschijnlijk niet genoeg zijn om de kabinetsambitie waar te maken om volgend jaar 76 duizend nieuwe woningen te bouwen. Meerdere coalitiebronnen bevestigen dat de derde variant – een algehele snelheidsverlaging – nu het meest voor de hand ligt, maar dat er wel uitzonderingen gemaakt gaan worden. Zo moet de pijn voor met name de VVD verzacht worden. Het zal afhangen van de uitzonderingen of de liberalen uiteindelijk akkoord zullen gaan, aldus bronnen.

Onvoldoende resultaat

Op dit moment bekijkt de coalitie nog op welke plekken straks wel nog 130 gereden kan worden. Een snelheidsverlaging in Groningen levert bijvoorbeeld toch al weinig op, omdat de meeste stikstofdepositie daar richting Duitsland de grens over gaat. Eerder is ook geopperd om de maximumsnelheid ’s nachts nog op bepaalde plekken hoger te houden. Dinsdagochtend neemt de coalitie de opties nog een keer door. Uiterlijk woensdag moeten de plannen dan naar buiten komen.

Het terugschroeven van de maximumsnelheid wordt voorbereid bij verkeersbordenfabrikant Visser Assen. Beeld Marcel Jurian de Jong / Nederlandse Freelancers

Zelfs met een snelheidsbeperking in grote delen van Nederland wordt het lastig om de woningbouw weer helemaal op gang te krijgen. Dat blijkt volgens ingewijden uit de doorrekeningen van het RIVM. In provincies als Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de opbrengst relatief groot, maar in de Randstad, waar de woningnood het hoogst is, blijft de stikstofwinst van een snelheidsbeperking beperkt. Er zijn daar relatief weinig wegen in de buurt van natuurgebieden waar de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is.

Betere opties zijn er desondanks niet, zo luidt inmiddels de conclusie binnen de coalitie. Zonder snelheidsbeperking komen behalve de woningbouw ook zeven tot tien grote projecten uit het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (Mirt) in gevaar, waaronder bijvoorbeeld de renovatie van knooppunt Hoevelaken.

Enzymrijk veevoer

Het kabinet zal deze week ook nog maatregelen presenteren die op de iets langere termijn verlichting moeten brengen. Zo komt er een plan om boeren over te laten stappen op veevoer waar enzymen aan toe zijn gevoegd waardoor de stikstofuitstoot van koeien afneemt. De milieuopbrengst is groter dan bij de verlaging van de maximum snelheid, maar ook deze maatregel is pas over circa een half jaar uitvoerbaar.

Er liggen ook doorrekeningen op tafel over de ‘warme sanering’ van de varkenshouderij. Die maartregel was al in het regeerakkoord opgenomen, maar liep eerder vertraging op, omdat de EU wilde kijken of er geen sprake was van staatssteun. Het gaat om een vrijwillige inschrijfregeling en waarschijnlijk zal het nog wel tot 2021 duren voordat de eerste boer daadwerkelijk zijn stallen sluit.

Een andere maatregel die het kabinet daarom wil presenteren is een subsidieregeling om dieselbusjes van de weg te krijgen. Bezitters van die relatief vervuilende dieselvoertuigen moeten met geld verleid worden om over te stappen op een schoner exemplaar.