Kabinet: Nederland wordt internationaal voorloper in klimaatbeleid

Dat kondigde het kabinet vrijdag aan bij de presentatie van het Klimaatakkoord. Nederland wil internationaal voorloper worden in het klimaatbeleid, zonder dat daarbij bedrijven vertrekken of huishoudens op hoge kosten worden gejaagd.‘We maken het makkelijker, goedkoper en we werken stap voor stap', aldus minister Wiebes van Economische Zaken.

Na al het eerdere chagrijn over de kosten van het klimaatbeleid tonen de coalitiepartijen zich inmiddels eensgezind in de doelstelling: in 2030 moet Nederland de CO 2 -uitstoot hebben gehalveerd. Veel energie van het kabinet is gericht op het gevoelsmatig kleiner maken van het probleem. Het afkondigen van de klimaatrevolutie wordt voortaan overgelaten aan de linkse oppositie; het kabinet richt zich op pragmatische maatregelen die de afgesproken uitstootreductie in zicht brengen, maar geen al te grote weerslag hebben op het doorsnee huishoudboekje.

Reactie fractievoorzitter @dijkhoff op #klimaatakkoord: "Goed voor Nederland dat dit klimaatpakket er nu is. Het laat zien dat CO2-reductie kan zonder mensen op kosten te jagen. We houden het voor ons behapbaar en maken zo een schoner land voor onze kinderen." pic.twitter.com/qcvvVSgH0X VVD

Huizen

De plannen strekken zich uit over veel sectoren. Voor het verduurzamen van de huizen komt een fonds waarin tussen nu en 2030 1 miljard euro beschikbaar komt. Consumenten kunnen daaruit lenen voor energiebesparende maatregelen in huis, zoals vloer- of muurisolatie of een warmtepomp. Het kabinet belooft een lage rente en een lange terugbetalingstermijn. Bij de verkoop van het huis kan de lening worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Zoals eerder bekend werd, zal gas duurder worden en elektriciteit goedkoper. Per saldo zal de doorsnee energierekening dalen omdat het kabinet de energiebelasting verlaagt. Voor het aardgasvrij maken van de wijken komt een bedrag van 400 miljoen euro vrij.

Onomkeerbare stappen

Om de emissie in het verkeer te beperken, koerst het kabinet op het stimuleren van duurzame brandstoffen. In de binnensteden rijden over tien jaar alleen nog emissievrije vracht- en bestelauto's rond. ‘We zetten onomkeerbare stappen richting elektrisch als het nieuwe normaal', aldus staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur. Om het ‘voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar’ te maken, komt er 100 miljoen euro beschikbaar om elektrische auto's gangbaarder te maken op de tweedehands markt, bijvoorbeeld met een batterijgarantie. Van Veldhoven benadrukt dat er nu nog geen besluit wordt genomen over rekeningrijden, maar dat het wel wordt voorbereid.

Het bedrijfsleven krijgt te maken met een heffing op de uitstoot van CO 2 , maar die heffing geldt alleen als bedrijven meer uitstoten dan is afgesproken. ‘Voor de achterblijvers wordt het tijd om in actie te komen’, aldus Wiebes.

De kritiek van de milieubeweging en een deel van de oppositie richt zich vooral op de vrijblijvendheid van de voorstellen. Behoorlijk wat besluiten krijgen pas na deze regeerperiode effect of worden zelfs over enkele jaren pas genomen. Zo hangt er dus nog veel af van de formatie van het volgende kabinet.