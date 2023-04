Kabinet: Nederland moet rekenen op langdurige opvang van 135 duizend Oekraïners

24 februari 2023: Oekraïners herdenken samen het begin van de oorlog, een jaar geleden, in de Jaarbeurs in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De noodopvang die vorig jaar na het uitbreken van de oorlog halsoverkop op gang kwam, krijgt daarmee een langdurig karakter. Dat laat het kabinet weten aan de Tweede Kamer. ‘Het kabinet ziet dat de oorlog nog vol in gang is en dat terugkeer van grotere groepen ontheemden op dit moment een zaak voor de langere termijn is’, aldus staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Op 1 januari verbleven er bijna 88 duizend Oekraïners in Nederland.

De opvang van Oekraïners is door veel gemeenten en duizenden particulieren vorig jaar met enthousiasme opgetuigd. Het draagvlak is nog steeds groot. Onderzoeksbureau I&O Research peilde eerder dit jaar dat 72 procent van de Nederlanders voor opvang is.

Over de auteur Raoul du Pré is chef van de politieke redactie van de Volkskrant. Hij schrijft sinds 1999 over de nationale politiek.

Voor het kabinet is de oorlog wel een complicerende praktische factor bij het asielbeleid, nu Nederland dit jaar volgens de jongste prognose ook moet rekenen op zeker 67 duizend asielzoekers uit andere landen. Gemeenten die veel Oekraïners opvangen hebben vaak niet veel woonruimte over voor toegelaten asielzoekers, waardoor die veel langer dan gewenst in de overvolle asielzoekerscentra moeten verblijven.

Ook voor veel Oekraïners zijn de opvangomstandigheden verre van ideaal. Zaterdag protesteerden tientallen vluchtelingen in Harskamp (Gelderland) tegen hun situatie in het plaatselijke opvangcentrum, waar sinds vorig jaar enkele honderden mensen worden opgevangen op een voormalig terrein van Defensie. Zij missen privacy en ze vinden het onderwijs, het eten, de sanitaire omstandigheden en de medische zorg onder de maat. De gemeente zegt die klachten te herkennen. ‘Sommigen zijn al ruim een jaar gehuisvest in militaire barakken die niet per se geschikt zijn voor huisvesting. Het is zeker geen optimale woonlocatie’, aldus een woordvoerder in een verklaring aan Omroep Gelderland.

‘Zo lang als nodig’

Het kabinet is vastbesloten de Oekraïners welkom te blijven heten. ‘Zo lang als nodig bieden we bescherming aan hen die de oorlog ontvluchten’, aldus Van der Burg aan de Kamer.

Hij is tevreden over de arbeidsparticipatie van de Oekraïners en wil die verder aanjagen. Afgelopen winter was bijna de helft van de vluchtelingen tussen 15 en 65 jaar aan het werk. Omdat zowel werkgevers als de Oekraïners melden dat de taalbarrière voor problemen zorgt op de werkvloer, trekt het kabinet 15 miljoen euro uit voor Nederlandse lessen. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken komt binnenkort met een regeling die Oekraïners de mogelijkheid biedt om ook als zzp’er aan het werk te gaan. Dat kan nu nog niet, terwijl velen er wel behoefte aan hebben.