Kabinet moet geen centen tellen bij inlossen ‘ereschuld’ aan Groningen, vindt provincie

Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, is lovend over het werk van de enquêtecommissie. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Commissaris van de Koning René Paas, burgemeester van Groningen Koen Schuiling en Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, legden maandagochtend in het Tweede Kamergebouw hun eisenpakket op tafel. Afgelopen vrijdag presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning zijn eindrapport heel toepasselijk in Groningen, de locatie van het bestudeerde aardbevingsdrama. Al even toepasselijk reisde het Groningse driemanschap naar Den Haag om hun reactie te geven op de bevindingen van de enquêtecommissie. Daar moet tenslotte de poen vandaan komen voor het achterstallige herstel- en reparatiewerk.

Rapport ‘Groningen boven gas’

Groningen reageerde vrijdag niet inhoudelijk op het rapport ‘Groningen boven gas’, omdat de lokale bestuurders het voor publicatie niet mochten lezen. De reactie uit de provincie kwam daardoor met drie dagen vertraging. Paas is zeer lovend over het werk van de enquêtecommissie onder voorzitterschap van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

Volgens hem kregen veel Groningers, hemzelf incluis, tranen in de ogen toen Van der Lee zei dat de gaswinning ‘rampzalig’ heeft uitgepakt en dat Haagse ambtenaren een ‘rookgordijn’ optrokken om de schadelijke gevolgen te verhullen. Het rapport van de commissie is een volmondige en terechte erkenning van de ‘ereschuld’ die de rijksoverheid bij de Groningers heeft uitstaan, aldus Paas.

Die ereschuld moet het Rijk nu zo snel mogelijk inlossen, vinden de drie Groningse bestuurders. Hun belangrijkste eis is dat de bewijslast bij het versterken en herstellen van beschadigde huizen grotendeels bij het Rijk komt te liggen. Als bewoners zeggen dat scheuren in hun woning veroorzaakt zijn door aardbevingen, moet de overheid dat niet meer ter discussie stellen, stelt Paas. ‘Het is essentieel hierbij uit te gaan van goed vertrouwen en te stoppen met juridisch precisiewerk. Inwoners moeten altijd de overheid aan hun zijde vinden, in plaats van dat die overheid het verband tussen de schade en de aardbevingen tot twee cijfers achter de komma wil berekenen.’

Beoordeling schades moet milder

Paas, Schuiling en Remkes onderstrepen hiermee de aanbevelingen van de enquêtecommissie. Die concludeerde vrijdag dat de beoordeling van de gemelde schades ‘milder’ moet. Het gevolg is wel dat de herstel- en versterkingsoperatie veel duurder zal uitpakken dan begroot. Het kabinet heeft er nu 1,4 miljard euro voor uitgetrokken, maar dat is bij lange na niet genoeg als vrijwel alle gemelde schade voortaan op basis van vertrouwen wordt vergoed.

De Groningers hebben nog meer wensen die geld kosten. Remkes heeft een breed economisch en maatschappelijk investeringsplan voor ogen, waarbij Groningen onder andere een voorkeurspositie opeist bij de energietransitie en de transitie van de landbouw. Zo zou minstens eenderde van de elektriciteit die nieuwe windparken op zee produceren in Groningen aan land moeten komen, om daar nieuwe bedrijvigheid, zoals de bouw van waterstoffabrieken, te faciliteren. Schuiling vindt dat het Rijk meer geld beschikbaar moet stellen voor sport, onderwijs- en recreatievoorzieningen voor de Groningse jeugd.

Een prijskaartje willen de drie heren niet op hun voorstellen plakken, want dan ‘gaat de politieke discussie straks alleen nog maar over bedragen’. Paas erkent dat het waarschijnlijk om een ‘enorm bedrag’ gaat, Schuiling heeft het over ‘flinke budgetten’. Maar eigenlijk is dat niet zo relevant, vindt Paas, want de kosten vallen sowieso in het niet bij de ruim 400 miljard euro die de Groninger gasbel het Rijk na 1965 heeft opgeleverd. ‘Groningen heeft al die tijd geen stuiver verdiend aan die goudmijn onder de provincie.’

Spijkers met koppen slaan

Paas wil op korte termijn spijkers met koppen slaan, want hij is bang dat de aandacht voor het gasleed in Groningen snel weer wegebt. ‘Wij kennen Den Haag als de plek van de hypes van één dag. Ik deel de scepsis van veel Groningers over het nakomen van politieke beloftes die naar aanleiding van deze parlementaire enquête worden gedaan.’ Remkes voegt daaraan toe dat een faire compensatie voor Groningen een ‘langjarige inzet’ van de rijksoverheid vraagt. En hoe lang is langjarig? ‘Minstens 25 jaar’, is het antwoord.