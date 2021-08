Kabinet: militairen ‘assisteren evacués om het vliegveld te bereiken’

Een Amerikaanse marinier begeleidt een kind naar een evacvuatievlucht op het vliegveld in Kabul. Beeld AP

Vanwege de veiligheid van het eigen personeel en de te evacueren mensen wil Defensie niet bevestigen of mensen uit de stad worden opgehaald. Onder de speciale eenheden die op en rond het vliegveld van Kabul opereren, zijn onder meer leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Het kabinet herhaalt dat nauw wordt samengewerkt met bondgenoten en dat ‘alle landen voor een grote uitdaging staan hun evacués tijdig het land uit te krijgen’. Er wordt rekening mee gehouden dat niet alle mensen tijdig geëvacueerd kunnen worden. Europese landen, ook Nederland, hebben bij de VS aangedrongen op een uitstel van de door de VS met de Taliban afgesproken vertrekdatum van 31 augustus – maar president Biden liet vandaag weten dat hij nog steeds inzet op die datum, onder meer vanwege het hoge risico van een terroristische aanval op het vliegveld. De verwachting is dat de chaos de komende dagen, in de aanloop naar deze deadline, nog verder zal toenemen.

Onderschatting aantal Nederlanders

De betrokken ministers zeggen dat hun eerdere schatting dat er nog circa tweehonderd Nederlanders in Afghanistan zijn, te laag is gebleken. De schatting was mede gebaseerd op het aantal aanmeldingen bij de ambassade, en het op 5 augustus afgegeven dringende advies het land te verlaten. Volgens het kabinet zijn er nog steeds ‘honderden’ Nederlanders in Afghanistan. In totaal heeft Nederland al 21 evacuatievluchten uitgevoerd sinds het begin van de operatie, enkele dagen na de val van Kabul.

Bij de evacuatie richt het kabinet zich in eerste instantie op Nederlanders, de lokale ambassadestaf met gezinnen, de tolken met hun gezinnen die hebben gewerkt voor de militaire missie of de Europese politiemissie Eupol. Verder kijkt het ook naar de urgentste gevallen van het overige Afghaanse personeel voor de Nederlandse inspanningen in Afghanistan. Een Kamermeerderheid nam vorige week de motie-Belhaj aan die al dit personeel schaart onder de positie van de militaire tolken - namelijk vrijstelling van de plicht te bewijzen dat ze individueel vervolgd worden.

Het kabinet spreekt in zijn brief echter consequent van ‘hoogrisicogroepen’, wat een eigen interpretatie suggereert van de algemene categorieën Afghaans personeel die in de motie-Belhaj worden beschreven. Volgens het kabinet zijn in korte tijd duizenden ‘meldingen’ gedaan van mensen die onder de regeling zouden vallen.

Het beschrijft in een Kamerbrief dat er uit deze grote groep een selectie is gemaakt van mensen die wellicht nog mee kunnen en die worden opgeroepen naar het vliegveld te komen: ‘In de groep die zich heeft gemeld, bevindt zich een groot aantal fixers van Nederlandse journalisten en ook mensenrechtenverdedigers, inclusief voorvechters van vrouwenrechten, juristen en lokale Afghaanse medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Uit deze groepen zijn op voorspraak van direct betrokken partnerorganisaties in Nederland rond de 250 mensen geïdentificeerd die door hun betrokkenheid bij Nederlandse activiteiten een extra risico lopen.’

Ontwikkelingsorganisaties lieten de afgelopen dagen aan de Volkskrant weten in grote onzekerheid te verkeren over de vraag wie van hun lokale personeel nu onder de motie-Belhaj valt: al hun plaatselijke personeel of alleen de door het kabinet beschreven ‘hoogrisicogroepen'.