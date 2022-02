Kabinet mikt op spoedige afbouw van de meeste coronabeperkingen

Bootcamp op Slot Loevestein tijdens het ludieke Museum Gym-protest op 19 januari. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het kabinet was woensdag in een ingelaste ministerraad bijeen in een sfeer van ‘voorzichtig optimisme’, zoals minister Kuipers van Volksgezondheid na afloop zei. ‘Het aantal besmettingen is heel erg hoog, maar gelukkig valt naar verhouding de druk op de zorg heel erg mee.’

De extra bijeenkomst was nodig om Kuipers het mandaat te geven om een aantal versoepelingen volgende week snel na zijn persconferentie in te laten gaan. Die persconferentie is gepland op dinsdagavond. Voordat de definitieve besluiten vallen, komt er eerst nog een advies van het Outbreak Management Team waarover het kabinet zich vrijdag en maandag nog zal buigen.

Bronnen rond de ministerraad benadrukken dat alle knopen nog moeten worden doorgehakt, maar dat ook het kabinet vindt dat verdere versoepelingen niet kunnen uitblijven nu de noodsituatie in de ziekenhuizen uit zicht is verdwenen. Uit nieuwe prognoses van gezondheidsinstituut RIVM blijkt bovendien dat het kabinet ook niet meer hoeft te vrezen dat de zorg nog overbelast raakt. Daarmee valt ook volgens een snel groeiend aantal virologen de grond onder veel sociale beperkingen weg.

De horeca kan vanaf volgende week weer langer openblijven (nu nog tot 22.00 uur) en de plicht om te blijven zitten zal waarschijnlijk vervallen. Voor het eerst in lange tijd overweegt het kabinet zelfs de afschaffing van de anderhalvemeter-afstandsregel in de horeca, waardoor het nachtleven weer op gang zou kunnen komen. Ook ruimere regels voor evenementen zijn in de loop van de komende weken in aantocht. Later deze maand zou dan ook het coronatoegangsbewijs – waartegen steeds meer maatschappelijk verzet klinkt – kunnen vervallen. Op drukke locaties, zoals festivals, zou dan wel iedereen zich vooraf moeten laten testen.

Het kabinet kampt al enkele weken met groeiende maatschappelijke en politieke weerstand tegen de voorzichtige koers die Kuipers en premier Rutte uitdragen. De petitie van de ‘Brede coalitie voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs’ is al meer dan 700 duizend keer ondertekend. Die petitie roept kabinet en Tweede Kamer op om per direct het coronatoegangsbewijs in Nederland af te schaffen. Zo ver zijn het kabinet en een Kamermeerderheid nog niet, maar de poging van minister Kuipers om ook het 2G-beleid wettelijk mogelijk te maken, stuit inmiddels wel op een politieke blokkade.