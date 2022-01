Kabinet met de schrik vrij: Mona Keijzer neemt haar zetel in de Kamer niet mee

Mona Keijzer, hier nog als staatssecretaris tijdens een bezoek aan een mobiele vaccinatiebus. Zij keert niet terug op het Binnenhof. Beeld ANP

Keijzers terugkeer naar het Binnenhof, na haar ontslag in september, kon een eerste bedreiging worden voor de stabiliteit van het nieuwe kabinet, dat vandaag z’n eerste dag beleeft. De vier regeringspartijen haalden in maart 2021 samen 78 zetels, maar raakten er al eentje kwijt toen Pieter Omtzigt de CDA-fractie verliet en zijn zetel meenam. Als ook Keijzer dat nu had gedaan, waren er voor de coalitie nog maar 76 zetels over geweest.

Hoog op CDA-kandidatenlijst

Keijzer stond hoog op de CDA-kandidatenlijst en had daarom nu haar zetel kunnen innemen, omdat Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken wordt. Keijzer ziet daar echter vanaf. In een verklaring benadrukt ze haar onverminderde afkeer van het coronabeleid, in september de reden voor haar ontslag. ‘Maatregelen hameren het virus niet kapot, maar wel vele andere zaken die ons altijd dierbaar zijn geweest (...) We kunnen niet doorgaan van lockdown naar lockdown, met alle schade die wordt toegebracht aan onze samenleving, ondernemers, jongeren en mensen die alleen wonen.’

Alles afwegend zal ik niet nu alsnog toe treden tot de Tweede Kamer maar een actieve, onafhankelijke rol spelen in het publieke debat over corona omdat ik meen dat ik daar meer van betekenis kan zijn. Ik vraag jullie om met mij te werken aan veranderingen ten goede. pic.twitter.com/IVoWOEzps8 — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) 10 januari 2022

Zij kondigt aan dat ze het debat daarover actief wil blijven voeren. ‘Ik heb geproefd dat hier ook binnen het CDA ruimte voor is en behoefte aan ontstaat.’