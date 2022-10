Kabinet maakt weg vrij voor vergaande hulp aan Amsterdamse jongeren met schulden

Studentenmanifestatie voor een hogere compensatie voor degenen die onder het zogenoemde leenstelsel studeerden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het gaat om een experiment dat per 1 januari 2023 van start gaat en drie jaar zal duren, schrijft minister Carola Schouten (CU) voor Armoede in een toelichting op de concept-regeling. Die maakt uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk tussen DUO en de gemeente Amsterdam.

De gemeente wil op deze manier sneller in contact komen met jongeren met financiële problemen. De verwachting is dat een schuld bij DUO het topje van een ijsberg is, waaronder ook betalingsachterstanden voor huur, energie, drinkwater en zorgpremie kunnen schuilgaan. Of dat zo is, wordt met het experiment onderzocht.

Volgens DUO zijn er duizenden jongeren in Amsterdam met betalingsachterstanden bij de aflossing van de studielening, lesgeld en boetes over het OV-abonnement. Daarvan hebben er ongeveer vijfduizend een achterstand van meer dan 1.200 euro.

Duizenden jongeren in problemen

In het experiment krijgen per maand ongeveer 200 jongeren met betalingsachterstanden bij DUO schuldhulpverlening aangeboden. Daarvoor verwerken DUO en de gemeente Amsterdam persoonsgegevens. ‘De verwerking van de persoonsgegevens is veilig en voldoet aan de privacyregels’, schrijft Schouten.

DUO biedt mensen met een betalingsachterstand een betalingsregeling aan. Het plan is om degenen die daar niet op reageren nu bij de gemeente aan te melden.

De jongeren hebben dan al in drie maanden tijd drie betalingsherinneringen van DUO gekregen en een betalingsachterstand opgebouwd van ten minste 270 euro voor studiefinanciering en studiegeld. DUO geeft hun adres, telefoonnummer, email en geboortedatum door aan de gemeente samen met de hoogte van de betalingsachterstand. Als er ook OV-boetes zijn, worden die ook gemeld.

De AVG, de algemene verordening persoonsgegevens, wordt vaak gezien als struikelblok bij de uitwisseling van persoonsgegevens, zoals nu bij het experiment van DUO en Amsterdam. Vorig jaar is daarom de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden van kracht geworden, die regelt hoe de gegevensuitwisseling wél kan. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, stelde onlangs tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer dat Nederland de privacyregels veel te streng interpreteert. De tijdelijke regeling is de basis voor het Amsterdamse experiment.

Ook hulp voor ouderen

Sinds 1 januari worden in een aantal gemeenten nog twee andere experimenten uitgevoerd om mensen met schulden te helpen. Gemeentelijke belastingdiensten en hypotheekverstrekkers geven daarbij betalingsachterstanden door aan de gemeentelijke schuldhulpverlening. Die biedt vervolgens schuldhulp aan.

Schouten is ook een experiment gestart om zo’n 20 duizend ouderen die onder de armoedegrens leven een aanvulling aan te bieden, de zogenoemde Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Het gaat om ouderen die een verlaagde AOW krijgen omdat zij een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond, zoals immigranten. In 2019 deden zo’n 47 duizend huishoudens een beroep op de AIO. Dat kostte toen zo’n 309 miljoen euro.

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitbetaalt, blijkt echter dat 19.300 huishoudens géén beroep doen op de AIO, terwijl ze daar wel recht op kunnen hebben. Bij wijze van experiment worden nu bestanden gekoppeld om deze mensen de aanvulling op de AOW aan te bieden, als zij daar daadwerkelijk recht op hebben.