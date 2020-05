Kabinet maakt draai van 180 graden met ‘coronavoucher’

Beeld Getty Images

Tot woensdag huldigde de minister nog het standpunt dat reizigers genoegen moesten nemen met een voucher. Maar in een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat ze na een mededeling van de Europese Commissie op haar schreden terugkeert. Eind maart had zij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de opdracht gegeven om tot 1 juli geen werk te maken van luchtvaartmaatschappijen die klanten een voucher geven, in plaats van hun reissom terug te storten. Die aanwijzing heeft de minister nu weer ingetrokken.

Van Nieuwenhuizen blijft bij haar oproep aan consumenten om toch in te stemmen met een voucher, die een jaar na de verstrekking geldig blijft. Wie dat reistegoed niet gebruikt, moet na die twaalf maanden alsnog zijn geld terugkrijgen.

De minister maakte haar draai nadat de Europese Commissie woensdag opnieuw had laten weten dat zij de lidstaten van de EU houdt aan het consumentenrecht. Het opschorten van terugbetalingen bij geannuleerde vluchten, zoals Nederland oogluikend toestaat, is in strijd met die regels. Tegelijkertijd liet vicevoorzitter Margrethe Vestager van de commissie weten dat er voorlopig nog geen stappen worden ondernomen tegen lidstaten die de regels aan hun laars lappen.

Solidair

Dat laatste was voor premier Mark Rutte aanleiding om tijdens een persbriefing te constateren ‘dat we nog even kunnen doorgaan met de vouchers’. Hij riep consumenten op die te accepteren om de reisbranche niet verder in de problemen te brengen. ‘Tegen de consumenten zeg ik: laten we een beetje solidair zijn met elkaar. Ik heb ook een aantal vliegtickets in de la liggen. Daar krijg ik dan een voucher voor.’

De premier voegde eraan toe dat de zaak anders ligt als mensen het geld echt nodig hebben. ‘Maar het feit dat je op vakantie kon gaan, betekent blijkbaar dat die ruimte er was.’ Dat kwam Rutte op kritiek te staan: die vakantie is meestal geboekt voor de coronacrisis uitbrak. Mogelijk bevinden zich onder de gedupeerden die liever hun geld terug willen dan een tegoedbon mensen die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt.

Ook de opmerking van de premier dat consumenten hun abonnement op de sportschool of de lessen van hun ‘saxofoonleraar’ doorbetalen schoot sommigen in het verkeerde keelgat.

Keuze

Inmiddels heeft KLM gemeld dat het haar voucherbeleid aanpast, nu ‘de situatie in de luchtvaart iets meer is gestabiliseerd’ en ‘de minister gegeven de nieuwe aanbeveling van de EU-commissie’ de luchtvaartinspectie weer aan het werk heeft gezet. Klanten van wie de vlucht ‘de komende periode geannuleerd zal worden’ krijgen de keuze tussen een tegoedbon of hun geld terug. Volgens de Europese regels moet dat binnen een week gebeuren, maar volgens de luchtvaartmaatschappij moet de consument mogelijk iets langer op wachten ‘gezien de omvang van de crisis en de hoeveelheid annuleringen’.

KLM laat in het midden of de reizigers, die al een voucher hebben geaccepteerd, nu ook eerder hun geld kunnen terugvragen. Wel zegt het bedrijf dat het snel met een plan komt ‘om alle vouchers aantrekkelijk te maken in de vorm van extra waarde’. Overigens was KLM in Israël al begonnen om klanten hun reissom terug te betalen, nadat een consumentenbond had gedreigd met de rechter.

De Europese Commissie riep de luchtvaart woensdag ook al op de vouchers aan te passen, bijvoorbeeld door ze overdraagbaar te maken zodat consumenten ze kunnen verkopen en de garantie te bieden dat klanten hun geld niet verliezen als hun luchtvaartmaatschappij failliet gaat voor ze hun reistegoed hebben kunnen verzilveren.