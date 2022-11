Kabinet lijkt de pensioenhervorming door de Tweede Kamer te gaan loodsen

Van links af: Bart Smals (VVD), Carola Schouten (minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, ChristenUnie), Liane den Haan en Léon de Jong (PVV) voorafgaand aan het debat over de pensioenhervorming in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dit bleek woensdag tijdens het debat over het wetsvoorstel Toekomst pensioenen over de grote pensioenhervorming. Het gaat om de slotbehandeling. Als voorbereiding is eerder al veertig uur vergaderd en zijn honderden schriftelijke vragen gesteld en door het ministerie beantwoord.

Hoeveel partijen in de Tweede Kamer uiteindelijk instemmen met de Pensioenwet, blijft nog even onzeker. De SGP heeft een positieve grondhouding tegenover het wetsvoorstel. Maar de partij wil net als GroenLinks en de PvdA liefst eerst nog een laatste rapport afwachten waarin scenario’s staan waarmee de pensioenfondsen de overgang naar het nieuwe stelsel kunnen doorrekenen. Dat rapport wordt deze maand verwacht. De coalitie meent dat wachten niet hoeft.

Alle partijen zien de risico’s bij het omzetten van de collectieve pensioenvermogens die de circa tweehonderd pensioenfondsen in beheer hebben naar individuele ‘potjes’. Het gaat in totaal om 1.440 miljard euro. Volgens het voorstel gaat de pensioenpremie voortaan naar die individuele potjes. Dat is een nadeel voor middelbare werknemers, die daarvoor moeten gecompenseerd. Dat moet per fonds geregeld worden. Of dit goed gebeurt en niet nadelig is voor de pensioenopbouw van ouderen of jongeren, is een zorg voor alle partijen.

Splijtzwam

Het wetsvoorstel verdeelt het parlement tot op het bot. Aan de ene kant staan de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU. Zij weten PvdA en GroenLinks en ook SGP in principe aan hun zijde. Die steunen het pensioenakkoord waarop het wetsvoorstel is gebaseerd. De coalitie heeft in de Tweede Kamer een meerderheid, maar niet in de Eerste Kamer. Daar is de steun van de twee linkse partijen noodzakelijk.

PvdA en GroenLinks hebben nog wel kanttekeningen bij de overgang naar het nieuwe stelsel. Ook zij willen liefst garanties dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. Dat zou kunnen gebeuren als gevolg van het slechte beleggingsjaar 2022 en de compensatie voor middelbare werknemers. Maar de oppositiepartijen hebben vooral wensen die niet direct met het wetsvoorstel te maken hebben, maar wel bij het Pensioenakkoord horen. Zo willen zij voortzetting en verbetering van de regeling die vervroegde pensionering mogelijk maakt.

Ook willen zij dat veel meer werkenden pensioen opbouwen. De laatste jaren dijde de groep zonder pensioen uit tot 1,7 miljoen mensen, half om half zelfstandigen en werknemers in loondienst. PvdA en GroenLinks voorzien dat deze groep een oude dag wacht waarbij ze van het sociaal minimum, de AOW, moet rondkomen. Ze hebben daarom drie voorstellen. ‘Alle drie deze wijzigingsvoorstellen zijn hard nodig om deze wet te verbeteren, en daarom is de vraag of ze worden aangenomen voor mijn fractie van groot belang bij de beoordeling van deze wet’, aldus Senna Maatoug (GroenLinks)

Zo moeten uitzendkrachten al na acht weken pensioen opbouwen en niet, zoals nu, pas na een half jaar. Daarnaast willen ze dat 18-jarigen al pensioen gaan opbouwen als ze werken en in plaats van, zoals nu, vanaf hun 21ste.

Brisant voorstel: pensioenplicht

Vakbeweging en werkgevers hebben al beloofd dat ze maatregelen nemen om het aantal werknemers in loondienst zonder pensioenopbouw de komende jaren te halveren tot 450 duizend. Die belofte willen PvdA en GroenLinks in de wet vastleggen. Net voor het debat begon, stuurden vakbeweging en werkgevers een brief waarin zij zich daarbij aansluiten. Sterker, de sociale partners proberen PvdA en GroenLinks te paaien met het voorstel om een pensioenplicht in te voeren als in 2025 blijkt dat de groep werknemers zonder pensioen niet fors gekrompen is.

Zo’n pensioenplicht is een brisant voorstel. Dat betekent dat iedere werkende verplicht is voor zijn pensioen te sparen. Hoe, dat hangt af van de wetgeving die de plicht regelt. Nu geldt dat werkgevers en werknemers, via de vakbeweging of de ondernemingsraad, een pensioenregeling kunnen afspreken of zich kunnen aansluiten bij een pensioenfonds voor bijvoorbeeld een bedrijfstak. Of er wordt niets afgesproken, en dan is er geen pensioen. De sociale partners hechten sterk aan de onderhandelingsvrijheid om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, zoals het pensioen.

Faliekante tegenstanders

Recht tegenover deze partijen staan vooral PVV, BBB, Denk en SP. Deze partijen zijn faliekant tegen de pensioenhervorming. Zij voelen zich gesterkt door een brief aan het parlement van 42 ‘prominenten’ die oproepen om af te zien van de hervorming.

PVV en SP voorzien massale rechtszaken als het pensioen voor veel mensen in het nieuwe stelsel lager uitvalt. Bart van Kent (SP) wijst er ook op dat het College voor de Rechten van de Mens het beoogde nieuwe stelsel onrechtvaardig vindt voor met name jonge vrouwen, die dan afkoersen op een lager pensioen omdat zij minder opbouwen door deeltijdwerk of omdat zij opbouw missen na het krijgen van kinderen. Marijke van Beukering (D66) wijst erop dat dit ook in het huidige stelsel het geval is en op een andere manier moet worden opgelost, bijvoorbeeld door de beloningskloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

GroenLinkser Maatoug probeerde Léon de Jong (PVV) te laten uitleggen hoe hij dan vindt hoe het moet met het huidige stelsel. ‘Dat vertel ik al twaalf jaar, maar er wordt niet geluisterd. Er moet een koopkrachtig pensioen zijn, met jaarlijkse verhoging. Dat kan met een rekenrente van minimaal 2 procent’, aldus De Jong. Met de rente berekenen de pensioenfondsen hoe hun vermogen zich verhoudt tot hun verplichtingen. Daarvoor moeten zij nu de marktrente gebruiken. Die was de afgelopen twaalf jaar zo laag dat de pensioenen niet omhoog konden. Dit jaar is de rente iets opgelopen, waardoor dat wel kan.

Niet alle partijen doen mee aan het debat. Volt laat weten het debat te volgen en op basis daarvan een mening te vormen over hoe te stemmen. De Partij voor de Dieren is tegen de pensioenhervorming.