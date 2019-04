Kabinet legt zich neer bij twee maanden betaald ouderschapsverlof

Met overmacht van stemmen heeft het Europees Parlement deze week het voorstel goedgekeurd. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zich er in Brussel steeds tegen verzet. In Nederland bestaat nu wel recht op ouderschapsverlof, maar dat is onbetaald. Het kabinet meent dat zoiets op nationaal niveau geregeld moet worden. Nu hij weinig bijval heeft geoogst vanuit de andere lidstaten, legt hij zich bij de situatie neer. Vrijdag beloofde hij dat Nederland aan de invoering van een regeling gaat werken.

Het grootste twistpunt op nationaal niveau wordt nu de rekening: Brussel spreekt zich niet uit over de vraag of de werkgevers of de overheid de doorbetaling op zich moeten nemen. Ook de hoogte van de uitkering wordt in het midden gelaten, al dient die ‘adequaat’ te zijn om een gezin gewoon te kunnen laten doordraaien. Koolmees liet vrijdag weten dat hij eind dit jaar klaar wil zijn met de uitwerking van het plan. De werkgeversorganisaties hebben zich steeds tegen de Europese uitbreidingsplannen gekeerd. Zij vrezen organisatorische problemen op de werkvloer, vooral bij kleine bedrijven.

Ook kraamverlof uitgebreid

De wetgeving is deel van het brede offensief dat de huidige Europese Commissie bij z'n aantreden lanceerde om werk te maken van de ‘sociale pijler’ van de Europese samenwerking. Commissievoorzitter Juncker beloofde in 2015 dat de EU ‘meer dan een markt’ moet zijn. Harmonisatie van het sociaal beleid van de lidstaten is daarin voor de commissie een belangrijk instrument, ook om uit te stralen dat Europa iets kan betekenen voor de Europeanen. De verlofregelingen in de lidstaten lopen nu nog zeer uiteen. De commissie wil daarin in elk geval een bodem inbouwen. Ook de emancipatie-agenda van de commissie speelt een rol. Daarom wordt het nieuwe ouderschapsverlof niet overdraagbaar. Ouders kunnen hun verlofdagen niet doorgeven aan hun partner.

Parallel aan het ouderschapsverlof wordt ook het kraamverlof voor partners van bevallende vrouwen op Europees niveau uitgebreid. Zij krijgen recht op minimaal tien dagen doorbetaald verlof. Het Nederlandse kabinet was ook geen voorstander van dat plan, maar de gevolgen op nationaal niveau zijn hiervan minder ingrijpend. Zelf verruimde het kabinet dit jaar het volledig betaald partnerverlof van twee naar vijf dagen, te betalen door de werkgever. Vanaf volgend jaar komt er bovendien de mogelijkheid om vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen met doorbetaling van 70 procent van het salaris, betaald door uitkeringsinstantie UWV.